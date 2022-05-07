13:27 07.05.2022 (обновлено: 13:32 07.05.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой шесть снарядов калибра 122 миллиметра
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую в ДНР, применив шесть снарядов калибром 122 миллиметра и десять ракет из БМ-21 "Град", сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сообщается, что обстрел в направлении Петровского района Донецка зафиксирован в 12.50 (совпадает с московским временем), "выпущено 6 снарядов калибром 122 мм". В 12.55 зафиксирован обстрел в направлении Ясиноватой, "выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"", добавили в представительстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.