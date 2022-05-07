https://ria.ru/20220507/donbass-1787362994.html

Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 36 украинских националистов

Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 36 украинских националистов - РИА Новости, 07.05.2022

Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 36 украинских националистов

Украинские войска на донецком направлении за сутки потеряли 36 человек личного состава и боевую технику, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T10:56

2022-05-07T10:56

2022-05-07T11:02

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

сергей лавров

донецкая народная республика

россия

украина

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска на донецком направлении за сутки потеряли 36 человек личного состава и боевую технику, сообщает Народная милиция ДНР."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 36 украинских националистов, два 120-мм миномета, три БМП и один грузовой автомобиль с боекомплектом. Захвачены одна БМП и два БТР", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220507/donbass-1787362354.html

https://ria.ru/20220507/ukraina-1787362171.html

донецкая народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, сергей лавров, донецкая народная республика, россия, украина