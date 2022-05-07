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Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 36 украинских националистов - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/donbass-1787362994.html
Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 36 украинских националистов
Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 36 украинских националистов - РИА Новости, 07.05.2022
Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 36 украинских националистов
Украинские войска на донецком направлении за сутки потеряли 36 человек личного состава и боевую технику, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T10:56
2022-05-07T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
сергей лавров
донецкая народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска на донецком направлении за сутки потеряли 36 человек личного состава и боевую технику, сообщает Народная милиция ДНР."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 36 украинских националистов, два 120-мм миномета, три БМП и один грузовой автомобиль с боекомплектом. Захвачены одна БМП и два БТР", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220507/donbass-1787362354.html
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в мире, владимир путин, сергей лавров, донецкая народная республика, россия, украина
10:56 07.05.2022 (обновлено: 11:02 07.05.2022)
 
Силы ДНР за прошедшие сутки уничтожили 36 украинских националистов

В ДНР заявили об уничтожении 36 украинских националистов и техники

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы Народной милиции ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска на донецком направлении за сутки потеряли 36 человек личного состава и боевую технику, сообщает Народная милиция ДНР.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 36 украинских националистов, два 120-мм миномета, три БМП и один грузовой автомобиль с боекомплектом. Захвачены одна БМП и два БТР", - говорится в сообщении.
Военнослужащие народной милиции ДНР в районе металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 10:52Специальная военная операция на Украине
Силы ДНР освободили 182 населенных пункта
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Военные вертолеты на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 10:49Специальная военная операция на Украине
Российская авиация уничтожила до 280 националистов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинСергей ЛавровДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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