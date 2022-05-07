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Силы ДНР освободили 182 населенных пункта - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/donbass-1787362354.html
Силы ДНР освободили 182 населенных пункта
Силы ДНР освободили 182 населенных пункта - РИА Новости, 07.05.2022
Силы ДНР освободили 182 населенных пункта
Силы ДНР освободили и установили контроль над 182 населенными пунктами, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T10:52
2022-05-07T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
сергей лавров
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Силы ДНР освободили и установили контроль над 182 населенными пунктами, сообщает штаб территориальной обороны республики.Ранее штаб сообщал, что силы ДНР освободили 176 населенных пункта."По состоянию на 7 мая 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 182 населенными пунктами, включая Зачатовку, Лидино, Лазаревку, Новониколаевку, Шевченко (Волновахский район), Радянскую Украину", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220507/azovstal-1787357868.html
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, сергей лавров, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы рф
10:52 07.05.2022
 
Силы ДНР освободили 182 населенных пункта

Силы ДНР освободили и установили контроль над 182 населенными пунктами

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в районе металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащие народной милиции ДНР в районе металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие народной милиции ДНР в районе металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Силы ДНР освободили и установили контроль над 182 населенными пунктами, сообщает штаб территориальной обороны республики.
Ранее штаб сообщал, что силы ДНР освободили 176 населенных пункта.
"По состоянию на 7 мая 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 182 населенными пунктами, включая Зачатовку, Лидино, Лазаревку, Новониколаевку, Шевченко (Волновахский район), Радянскую Украину", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинСергей ЛавровДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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