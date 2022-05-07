https://ria.ru/20220507/donbass-1787362354.html

Силы ДНР освободили 182 населенных пункта

Силы ДНР освободили 182 населенных пункта - РИА Новости, 07.05.2022

Силы ДНР освободили 182 населенных пункта

Силы ДНР освободили и установили контроль над 182 населенными пунктами, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T10:52

2022-05-07T10:52

2022-05-07T10:52

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

сергей лавров

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Силы ДНР освободили и установили контроль над 182 населенными пунктами, сообщает штаб территориальной обороны республики.Ранее штаб сообщал, что силы ДНР освободили 176 населенных пункта."По состоянию на 7 мая 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 182 населенными пунктами, включая Зачатовку, Лидино, Лазаревку, Новониколаевку, Шевченко (Волновахский район), Радянскую Украину", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220507/azovstal-1787357868.html

донецкая народная республика

россия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, сергей лавров, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы рф