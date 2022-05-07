https://ria.ru/20220507/diplomatiya-1787403769.html

Москва не сомневается в реализации Договора о Союзном государстве

Москва не сомневается в реализации Договора о Союзном государстве - РИА Новости, 07.05.2022

Москва не сомневается в реализации Договора о Союзном государстве

Москва не сомневается в полной реализации положений Договора о создании Союзного государства, которые отражают осознанный выбор в пользу углубления... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T16:20

2022-05-07T16:20

2022-05-07T16:20

союзное государство

в мире

россия

белоруссия

мария захарова

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москва не сомневается в полной реализации положений Договора о создании Союзного государства, которые отражают осознанный выбор в пользу углубления интеграционного взаимодействия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Не сомневаемся, что положения Договора о создании Союзного государства, которые отражают осознанный выбор в пользу углубления интеграционного взаимодействия, выстраивания общего социально-экономического, оборонного, миграционного и культурно-гуманитарного пространства, будут полностью реализованы", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.Процесс интеграционного строительства Союзного государства, в рамках которого должны быть обеспечены абсолютно идентичные условия для российских и белорусских граждан и предпринимателей, еще не завершен, указала она. Остаются вопросы, которые успешно решаются в рамках работы по укреплению Союзного государства, договор о создании которого был подписан 8 декабря 1999 года, отметила Захарова.Сейчас ведется планомерная работа по выравниванию условий хозяйствования для представителей бизнеса, отметила Захарова."Серьезный импульс эта работа получила после утверждения в прошлом году на высшем уровне решений об углублении экономической интеграции, включая 28 отраслевых союзных программ. Эта работа рассчитана на период до конца 2023 г., но уже сейчас - всего через полгода после принятия решений - реализовано более 30% из 925 согласованных мероприятий. Такой результат подтверждает ответственный настрой и в России, и в Белоруссии к выполнению договоренностей в срок и в полном объеме", - указала она."Говоря о перспективах, не стоит упускать из виду и уже существующие экономические преимущества нашей интеграции. Подлинно союзнический характер российско-белорусских отношений позволяет нам обеспечивать льготные условия поставок в братскую республику российских энергоносителей, взаимный безбарьерный доступ отечественной продукции на рынки друг друга, совместно реализовывать масштабные инфраструктурные проекты. Все это особенно важно в условиях экономической агрессии, развязанной против нас странами Запада", - резюмировала Захарова.

https://ria.ru/20220412/strategiya-1783144196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, белоруссия, мария захарова