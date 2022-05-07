Рейтинг@Mail.ru
Москва не сомневается в реализации Договора о Союзном государстве - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20220507/diplomatiya-1787403769.html
Москва не сомневается в реализации Договора о Союзном государстве
Москва не сомневается в реализации Договора о Союзном государстве - РИА Новости, 07.05.2022
Москва не сомневается в реализации Договора о Союзном государстве
Москва не сомневается в полной реализации положений Договора о создании Союзного государства, которые отражают осознанный выбор в пользу углубления... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T16:20
2022-05-07T16:20
союзное государство
в мире
россия
белоруссия
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776434362_0:199:3072:1926_1920x0_80_0_0_806cd22f8cee9abee7951cc10aae6b90.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москва не сомневается в полной реализации положений Договора о создании Союзного государства, которые отражают осознанный выбор в пользу углубления интеграционного взаимодействия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Не сомневаемся, что положения Договора о создании Союзного государства, которые отражают осознанный выбор в пользу углубления интеграционного взаимодействия, выстраивания общего социально-экономического, оборонного, миграционного и культурно-гуманитарного пространства, будут полностью реализованы", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.Процесс интеграционного строительства Союзного государства, в рамках которого должны быть обеспечены абсолютно идентичные условия для российских и белорусских граждан и предпринимателей, еще не завершен, указала она. Остаются вопросы, которые успешно решаются в рамках работы по укреплению Союзного государства, договор о создании которого был подписан 8 декабря 1999 года, отметила Захарова.Сейчас ведется планомерная работа по выравниванию условий хозяйствования для представителей бизнеса, отметила Захарова."Серьезный импульс эта работа получила после утверждения в прошлом году на высшем уровне решений об углублении экономической интеграции, включая 28 отраслевых союзных программ. Эта работа рассчитана на период до конца 2023 г., но уже сейчас - всего через полгода после принятия решений - реализовано более 30% из 925 согласованных мероприятий. Такой результат подтверждает ответственный настрой и в России, и в Белоруссии к выполнению договоренностей в срок и в полном объеме", - указала она."Говоря о перспективах, не стоит упускать из виду и уже существующие экономические преимущества нашей интеграции. Подлинно союзнический характер российско-белорусских отношений позволяет нам обеспечивать льготные условия поставок в братскую республику российских энергоносителей, взаимный безбарьерный доступ отечественной продукции на рынки друг друга, совместно реализовывать масштабные инфраструктурные проекты. Все это особенно важно в условиях экономической агрессии, развязанной против нас странами Запада", - резюмировала Захарова.
https://ria.ru/20220412/strategiya-1783144196.html
https://ria.ru/20220412/strategiya-1783130601.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776434362_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_8546d648eb917fa7dda01ea3fc839d78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, мария захарова
16:20 07.05.2022
 
Москва не сомневается в реализации Договора о Союзном государстве

Захарова: Москва не сомневается в реализации Договора о Союзном государстве

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москва не сомневается в полной реализации положений Договора о создании Союзного государства, которые отражают осознанный выбор в пользу углубления интеграционного взаимодействия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не сомневаемся, что положения Договора о создании Союзного государства, которые отражают осознанный выбор в пользу углубления интеграционного взаимодействия, выстраивания общего социально-экономического, оборонного, миграционного и культурно-гуманитарного пространства, будут полностью реализованы", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
Сенатор Сергей Рачков - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 16:25Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Парламентарии РФ и РФ актуализируют стратегию развития Союзного государства
Процесс интеграционного строительства Союзного государства, в рамках которого должны быть обеспечены абсолютно идентичные условия для российских и белорусских граждан и предпринимателей, еще не завершен, указала она. Остаются вопросы, которые успешно решаются в рамках работы по укреплению Союзного государства, договор о создании которого был подписан 8 декабря 1999 года, отметила Захарова.
"Тем не менее, за прошедшие годы сделано немало. В рамках нашего объединения обеспечиваются равные права граждан России и Белоруссии в сфере медицины, социального и пенсионного обеспечения, образования, свободы передвижения, трудоустройства, выбора места жительства. Это те преимущества, которыми уже сейчас могут пользоваться все белорусы и россияне", - подчеркнула она.
Сейчас ведется планомерная работа по выравниванию условий хозяйствования для представителей бизнеса, отметила Захарова.
"Серьезный импульс эта работа получила после утверждения в прошлом году на высшем уровне решений об углублении экономической интеграции, включая 28 отраслевых союзных программ. Эта работа рассчитана на период до конца 2023 г., но уже сейчас - всего через полгода после принятия решений - реализовано более 30% из 925 согласованных мероприятий. Такой результат подтверждает ответственный настрой и в России, и в Белоруссии к выполнению договоренностей в срок и в полном объеме", - указала она.
"Говоря о перспективах, не стоит упускать из виду и уже существующие экономические преимущества нашей интеграции. Подлинно союзнический характер российско-белорусских отношений позволяет нам обеспечивать льготные условия поставок в братскую республику российских энергоносителей, взаимный безбарьерный доступ отечественной продукции на рынки друг друга, совместно реализовывать масштабные инфраструктурные проекты. Все это особенно важно в условиях экономической агрессии, развязанной против нас странами Запада", - резюмировала Захарова.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко беседует с президентом России Владимиром Путиным во время поездки на космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 15:31Союзное государство
Союзному государству нужна новая экономическая стратегия, заявил Лукашенко
 
Союзное государствоВ миреРоссияБелоруссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала