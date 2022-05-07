https://ria.ru/20220507/diplomatiya-1787403769.html
Москва не сомневается в реализации Договора о Союзном государстве
Москва не сомневается в реализации Договора о Союзном государстве - РИА Новости, 07.05.2022
Москва не сомневается в реализации Договора о Союзном государстве
Москва не сомневается в полной реализации положений Договора о создании Союзного государства, которые отражают осознанный выбор в пользу углубления... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T16:20
2022-05-07T16:20
2022-05-07T16:20
союзное государство
в мире
россия
белоруссия
мария захарова
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москва не сомневается в полной реализации положений Договора о создании Союзного государства, которые отражают осознанный выбор в пользу углубления интеграционного взаимодействия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Не сомневаемся, что положения Договора о создании Союзного государства, которые отражают осознанный выбор в пользу углубления интеграционного взаимодействия, выстраивания общего социально-экономического, оборонного, миграционного и культурно-гуманитарного пространства, будут полностью реализованы", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.Процесс интеграционного строительства Союзного государства, в рамках которого должны быть обеспечены абсолютно идентичные условия для российских и белорусских граждан и предпринимателей, еще не завершен, указала она. Остаются вопросы, которые успешно решаются в рамках работы по укреплению Союзного государства, договор о создании которого был подписан 8 декабря 1999 года, отметила Захарова.Сейчас ведется планомерная работа по выравниванию условий хозяйствования для представителей бизнеса, отметила Захарова."Серьезный импульс эта работа получила после утверждения в прошлом году на высшем уровне решений об углублении экономической интеграции, включая 28 отраслевых союзных программ. Эта работа рассчитана на период до конца 2023 г., но уже сейчас - всего через полгода после принятия решений - реализовано более 30% из 925 согласованных мероприятий. Такой результат подтверждает ответственный настрой и в России, и в Белоруссии к выполнению договоренностей в срок и в полном объеме", - указала она."Говоря о перспективах, не стоит упускать из виду и уже существующие экономические преимущества нашей интеграции. Подлинно союзнический характер российско-белорусских отношений позволяет нам обеспечивать льготные условия поставок в братскую республику российских энергоносителей, взаимный безбарьерный доступ отечественной продукции на рынки друг друга, совместно реализовывать масштабные инфраструктурные проекты. Все это особенно важно в условиях экономической агрессии, развязанной против нас странами Запада", - резюмировала Захарова.
https://ria.ru/20220412/strategiya-1783144196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия, мария захарова
Москва не сомневается в реализации Договора о Союзном государстве
Захарова: Москва не сомневается в реализации Договора о Союзном государстве
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москва не сомневается в полной реализации положений Договора о создании Союзного государства, которые отражают осознанный выбор в пользу углубления интеграционного взаимодействия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не сомневаемся, что положения Договора о создании Союзного государства, которые отражают осознанный выбор в пользу углубления интеграционного взаимодействия, выстраивания общего социально-экономического, оборонного, миграционного и культурно-гуманитарного пространства, будут полностью реализованы", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
Процесс интеграционного строительства Союзного государства, в рамках которого должны быть обеспечены абсолютно идентичные условия для российских и белорусских граждан и предпринимателей, еще не завершен, указала она. Остаются вопросы, которые успешно решаются в рамках работы по укреплению Союзного государства, договор о создании которого был подписан 8 декабря 1999 года, отметила Захарова.
"Тем не менее, за прошедшие годы сделано немало. В рамках нашего объединения обеспечиваются равные права граждан России и Белоруссии в сфере медицины, социального и пенсионного обеспечения, образования, свободы передвижения, трудоустройства, выбора места жительства. Это те преимущества, которыми уже сейчас могут пользоваться все белорусы и россияне", - подчеркнула она.
Сейчас ведется планомерная работа по выравниванию условий хозяйствования для представителей бизнеса, отметила Захарова.
"Серьезный импульс эта работа получила после утверждения в прошлом году на высшем уровне решений об углублении экономической интеграции, включая 28 отраслевых союзных программ. Эта работа рассчитана на период до конца 2023 г., но уже сейчас - всего через полгода после принятия решений - реализовано более 30% из 925 согласованных мероприятий. Такой результат подтверждает ответственный настрой и в России
, и в Белоруссии
к выполнению договоренностей в срок и в полном объеме", - указала она.
"Говоря о перспективах, не стоит упускать из виду и уже существующие экономические преимущества нашей интеграции. Подлинно союзнический характер российско-белорусских отношений позволяет нам обеспечивать льготные условия поставок в братскую республику российских энергоносителей, взаимный безбарьерный доступ отечественной продукции на рынки друг друга, совместно реализовывать масштабные инфраструктурные проекты. Все это особенно важно в условиях экономической агрессии, развязанной против нас странами Запада", - резюмировала Захарова.