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В Москве к 9 Мая установили около 2,5 тысячи декораций - РИА Новости, 07.05.2022
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В Москве к 9 Мая установили около 2,5 тысячи декораций
В Москве к 9 Мая установили около 2,5 тысячи декораций - РИА Новости, 07.05.2022
В Москве к 9 Мая установили около 2,5 тысячи декораций
Около 2,5 тысяч декоративных элементов установили в Москве ко Дню Победы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T15:16
2022-05-07T16:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
ленинградское шоссе
день победы
петр бирюков
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Около 2,5 тысяч декоративных элементов установили в Москве ко Дню Победы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."День Победы – один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем 77 годовщину победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате традиционно украсили город-герой Москву – на улицах установлено в общей сложности около 2,5 тысяч декоративных элементов. Согласно разработанной концепции, основным цветом праздничного оформления стал красный – цвет знамени Победы", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.Отмечается, что на въездах в столицу установили конструкции "Город-герой Москва", у станций метро, на вокзалах и вылетных магистралях – флаговые композиции.Украшены флагами Крымский, Новоарбатский, Бородинский, Большой Краснохолмский мосты, а также мост Победы на Ленинградском шоссе и другие.Стенды с архивными фото военного времени установили на площади Мясницкие ворота, Болотной, Калужской и Большой Сухаревской площадях.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, ленинградское шоссе, день победы, петр бирюков
15:16 07.05.2022 (обновлено: 16:10 07.05.2022)
 
В Москве к 9 Мая установили около 2,5 тысячи декораций

Заммэра Бирюков: около 2,5 тысячи декоративных элементов установили в Москве ко Дню Победы

© РИА Новости / Виталий БелоусовУличное украшение ко Дню Победы на Тверской улице в Москве
Уличное украшение ко Дню Победы на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Уличное украшение ко Дню Победы на Тверской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Около 2,5 тысяч декоративных элементов установили в Москве ко Дню Победы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"День Победы – один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем 77 годовщину победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате традиционно украсили город-герой Москву – на улицах установлено в общей сложности около 2,5 тысяч декоративных элементов. Согласно разработанной концепции, основным цветом праздничного оформления стал красный – цвет знамени Победы", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что на въездах в столицу установили конструкции "Город-герой Москва", у станций метро, на вокзалах и вылетных магистралях – флаговые композиции.
Украшены флагами Крымский, Новоарбатский, Бородинский, Большой Краснохолмский мосты, а также мост Победы на Ленинградском шоссе и другие.
Стенды с архивными фото военного времени установили на площади Мясницкие ворота, Болотной, Калужской и Большой Сухаревской площадях.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваЛенинградское шоссеДень ПобедыПетр Бирюков
 
 
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