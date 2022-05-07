https://ria.ru/20220507/dekoratsii-1787395247.html

В Москве к 9 Мая установили около 2,5 тысячи декораций

В Москве к 9 Мая установили около 2,5 тысячи декораций - РИА Новости, 07.05.2022

В Москве к 9 Мая установили около 2,5 тысячи декораций

Около 2,5 тысяч декоративных элементов установили в Москве ко Дню Победы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T15:16

2022-05-07T15:16

2022-05-07T16:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

ленинградское шоссе

день победы

петр бирюков

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Около 2,5 тысяч декоративных элементов установили в Москве ко Дню Победы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."День Победы – один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем 77 годовщину победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате традиционно украсили город-герой Москву – на улицах установлено в общей сложности около 2,5 тысяч декоративных элементов. Согласно разработанной концепции, основным цветом праздничного оформления стал красный – цвет знамени Победы", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.Отмечается, что на въездах в столицу установили конструкции "Город-герой Москва", у станций метро, на вокзалах и вылетных магистралях – флаговые композиции.Украшены флагами Крымский, Новоарбатский, Бородинский, Большой Краснохолмский мосты, а также мост Победы на Ленинградском шоссе и другие.Стенды с архивными фото военного времени установили на площади Мясницкие ворота, Болотной, Калужской и Большой Сухаревской площадях.

москва

ленинградское шоссе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, ленинградское шоссе, день победы, петр бирюков