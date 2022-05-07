Безопасность жителей Херсонской области обеспечена навсегда, заявил Аксенов
Глава Крыма Аксенов: безопасность жителей Херсонской области обеспечена навсегда
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что безопасность жителей Херсонской и Запорожской областей обеспечена навсегда.
"Я точно знаю, что наш президент не оставит людей без поддержки. Если решение принято, значит, что эти территории освобождены навсегда. Определять, какие будут административные решения, в каком виде все это будет – прерогатива президента. Однако точно могу сказать: безопасность жителей на освобожденных территориях обеспечена навсегда", - сказал РИА Новости Аксенов.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что Херсонская область уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.