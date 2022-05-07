https://ria.ru/20220507/bezopasnost-1787343524.html

Безопасность жителей Херсонской области обеспечена навсегда, заявил Аксенов

Безопасность жителей Херсонской области обеспечена навсегда, заявил Аксенов - РИА Новости, 07.05.2022

Безопасность жителей Херсонской области обеспечена навсегда, заявил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что безопасность жителей Херсонской и Запорожской областей обеспечена навсегда. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T07:05

2022-05-07T07:05

2022-05-07T07:05

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что безопасность жителей Херсонской и Запорожской областей обеспечена навсегда.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что Херсонская область уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/regiony-1787342866.html

херсонская область

россия

республика крым

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Максим Горбачев

херсонская область , россия, республика крым