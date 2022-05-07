https://ria.ru/20220507/aviatsiya-1787430933.html

Российская авиация поразила 42 места скопления украинских сил

Российская авиация поразила 42 места скопления украинских сил - РИА Новости, 07.05.2022

Российская авиация поразила 42 места скопления украинских сил

Российская авиация высокоточными ракетами поразила 42 района сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск, а также два склада боеприпасов,... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T20:00

2022-05-07T20:00

2022-05-07T20:02

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

войска воздушно-космической обороны

донбасс

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами поразила 42 района сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск, а также два склада боеприпасов, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено 42 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районе населённого пункта Волчеяровка Луганской Народной Республики, а также два склада боеприпасов в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220507/ukraina-1787362171.html

луганская народная республика

украина

донбасс

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луганская народная республика, украина, войска воздушно-космической обороны, донбасс