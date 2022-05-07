20:00 07.05.2022 (обновлено: 20:02 07.05.2022)
Российская авиация поразила 42 места скопления украинских сил
Российская авиация поразила 42 места скопления украинских сил и два склада боеприпасов
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами поразила 42 района сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск, а также два склада боеприпасов, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено 42 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районе населённого пункта Волчеяровка Луганской Народной Республики, а также два склада боеприпасов в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.