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Российская авиация сбила у острова Змеиный украинские Су-24 и Су-27 - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/aviatsiya-1787430302.html
Российская авиация сбила у острова Змеиный украинские Су-24 и Су-27
Российская авиация сбила у острова Змеиный украинские Су-24 и Су-27 - РИА Новости, 07.05.2022
Российская авиация сбила у острова Змеиный украинские Су-24 и Су-27
Оперативно-тактической и армейской авиацией России около острова Змеиный сбиты три вертолета Ми-8 с десантом и два украинских самолета — Су-24 и Су-27, сообщил... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T19:55
2022-05-07T20:45
специальная военная операция на украине
украина
су-24
су-27
ми-8 амтш
в мире
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Оперативно-тактической и армейской авиацией России около острова Змеиный сбиты три вертолета Ми-8 с десантом и два украинских самолета — Су-24 и Су-27, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Помимо этого, уничтожены два беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2" и украинский десантно-штурмовой катер "Станислав".Кроме того, российские "Искандеры" ликвидировали крупные партии вооружения и техники из США и западных стран, а также личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ у железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области. Также высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиатехника на аэродромах в Арцизе, Одессе и Вознесенске.Оперативно-тактическая авиация ликвидировала два пункта управления, 21 район сосредоточения личного состава и военной техники, два склада боеприпасов и артиллерийскую батарею на огневых позициях. Также высокоточными ракетами уничтожены 42 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районе населенного пункта Волчеяровка в ЛНР и два склада боеприпасов в районе населенного пункта Северск в ДНР.Ракетные войска и артиллерия поразили 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 154 самолета, 115 вертолетов, 764 беспилотных летательных аппарата, 296 зенитных ракетных комплексов, 2902 танка и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня, 1378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2728 единиц специальной военной автомобильной техники.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны, по состоянию на 25 марта освобождено 93 процента бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220507/udar-1787379066.html
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украина
луганская народная республика
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украина, су-24, су-27, ми-8 амтш, в мире, владимир путин, сергей лавров, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
19:55 07.05.2022 (обновлено: 20:45 07.05.2022)
 
Российская авиация сбила у острова Змеиный украинские Су-24 и Су-27

Российская авиация сбила у острова Змеиный украинские Су-24 и Су-27 и три вертолета Ми-8

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Оперативно-тактической и армейской авиацией России около острова Змеиный сбиты три вертолета Ми-8 с десантом и два украинских самолета — Су-24 и Су-27, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Помимо этого, уничтожены два беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2" и украинский десантно-штурмовой катер "Станислав".
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Кроме того, российские "Искандеры" ликвидировали крупные партии вооружения и техники из США и западных стран, а также личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ у железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области. Также высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиатехника на аэродромах в Арцизе, Одессе и Вознесенске.
Оперативно-тактическая авиация ликвидировала два пункта управления, 21 район сосредоточения личного состава и военной техники, два склада боеприпасов и артиллерийскую батарею на огневых позициях. Также высокоточными ракетами уничтожены 42 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районе населенного пункта Волчеяровка в ЛНР и два склада боеприпасов в районе населенного пункта Северск в ДНР.
Ракетные войска и артиллерия поразили 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
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Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 154 самолета, 115 вертолетов, 764 беспилотных летательных аппарата, 296 зенитных ракетных комплексов, 2902 танка и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня, 1378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2728 единиц специальной военной автомобильной техники.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны, по состоянию на 25 марта освобождено 93 процента бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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