https://ria.ru/20220507/aviatsiya-1787429816.html
Российская авиация уничтожила до 210 украинских националистов
Российская авиация уничтожила до 210 украинских националистов - РИА Новости, 07.05.2022
Российская авиация уничтожила до 210 украинских националистов
Оперативно-тактической и армейской авиацией РФ поражены два пункта управления украинских войск, два склада боеприпасов, артиллерийская батарея и 21 район... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T19:52
2022-05-07T19:52
2022-05-07T20:03
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Оперативно-тактической и армейской авиацией РФ поражены два пункта управления украинских войск, два склада боеприпасов, артиллерийская батарея и 21 район скопления живой силы и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражены 26 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, 21 район сосредоточения личного состава и военной техники, два склада боеприпасов и артиллерийская батарея на огневых позициях. В результате ударов уничтожены до 210 националистов, выведены из строя 39 единиц вооружения и военной техники", - заявил он.
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украина, донбасс
19:52 07.05.2022 (обновлено: 20:03 07.05.2022)
Российская авиация уничтожила до 210 украинских националистов
Минобороны: российская авиация уничтожила до 210 украинских националистов