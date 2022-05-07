https://ria.ru/20220507/aviatsiya-1787429816.html

Российская авиация уничтожила до 210 украинских националистов

Российская авиация уничтожила до 210 украинских националистов - РИА Новости, 07.05.2022

Российская авиация уничтожила до 210 украинских националистов

Оперативно-тактической и армейской авиацией РФ поражены два пункта управления украинских войск, два склада боеприпасов, артиллерийская батарея и 21 район... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T19:52

2022-05-07T19:52

2022-05-07T20:03

специальная военная операция на украине

украина

донбасс

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Оперативно-тактической и армейской авиацией РФ поражены два пункта управления украинских войск, два склада боеприпасов, артиллерийская батарея и 21 район скопления живой силы и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражены 26 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, 21 район сосредоточения личного состава и военной техники, два склада боеприпасов и артиллерийская батарея на огневых позициях. В результате ударов уничтожены до 210 националистов, выведены из строя 39 единиц вооружения и военной техники", - заявил он.

https://ria.ru/20220506/sklad-1787146858.html

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