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Российская авиация уничтожила до 210 украинских националистов - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/aviatsiya-1787429816.html
Российская авиация уничтожила до 210 украинских националистов
Российская авиация уничтожила до 210 украинских националистов - РИА Новости, 07.05.2022
Российская авиация уничтожила до 210 украинских националистов
Оперативно-тактической и армейской авиацией РФ поражены два пункта управления украинских войск, два склада боеприпасов, артиллерийская батарея и 21 район... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T19:52
2022-05-07T20:03
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Оперативно-тактической и армейской авиацией РФ поражены два пункта управления украинских войск, два склада боеприпасов, артиллерийская батарея и 21 район скопления живой силы и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражены 26 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, 21 район сосредоточения личного состава и военной техники, два склада боеприпасов и артиллерийская батарея на огневых позициях. В результате ударов уничтожены до 210 националистов, выведены из строя 39 единиц вооружения и военной техники", - заявил он.
https://ria.ru/20220506/sklad-1787146858.html
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украина, донбасс
19:52 07.05.2022 (обновлено: 20:03 07.05.2022)
 
Российская авиация уничтожила до 210 украинских националистов

Минобороны: российская авиация уничтожила до 210 украинских националистов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Оперативно-тактической и армейской авиацией РФ поражены два пункта управления украинских войск, два склада боеприпасов, артиллерийская батарея и 21 район скопления живой силы и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражены 26 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, 21 район сосредоточения личного состава и военной техники, два склада боеприпасов и артиллерийская батарея на огневых позициях. В результате ударов уничтожены до 210 националистов, выведены из строя 39 единиц вооружения и военной техники", - заявил он.
Брифинг Конашенкова: об уничтожении военной техники ВСУ и склада с боеприпасами - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 10:41Специальная военная операция на Украине
ВКС России уничтожили украинский склад боеприпасов в Краматорске
 
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