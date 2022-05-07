https://ria.ru/20220507/aviatsiya-1787361483.html

Российская авиация поразила два пункта управления ВСУ за ночь

Российская авиация поразила два пункта управления ВСУ за ночь - РИА Новости, 07.05.2022

Российская авиация поразила два пункта управления ВСУ за ночь

Оперативно-тактической и армейской авиацией в течении ночи поражены 18 военных объектов Украины, в том числе два пункта управления в районе Сковородниково... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T10:45

2022-05-07T10:45

2022-05-07T11:00

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Оперативно-тактической и армейской авиацией в течении ночи поражены 18 военных объектов Украины, в том числе два пункта управления в районе Сковородниково Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина