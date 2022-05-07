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Российская авиация поразила два пункта управления ВСУ за ночь
Российская авиация поразила два пункта управления ВСУ за ночь - РИА Новости, 07.05.2022
Российская авиация поразила два пункта управления ВСУ за ночь
Оперативно-тактической и армейской авиацией в течении ночи поражены 18 военных объектов Украины, в том числе два пункта управления в районе Сковородниково... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T10:45
2022-05-07T10:45
2022-05-07T11:00
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Оперативно-тактической и армейской авиацией в течении ночи поражены 18 военных объектов Украины, в том числе два пункта управления в районе Сковородниково Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
10:45 07.05.2022 (обновлено: 11:00 07.05.2022)
Российская авиация поразила два пункта управления ВСУ за ночь
Российская авиация поразила два пункта управления ВСУ в Харьковской области за ночь