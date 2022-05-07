https://ria.ru/20220507/armeniya-1787402877.html

При обстреле Азербайджаном месторождения ранен мужчина, заявили в Армении

При обстреле Азербайджаном месторождения ранен мужчина, заявили в Армении - РИА Новости, 07.05.2022

При обстреле Азербайджаном месторождения ранен мужчина, заявили в Армении

Сотрудник горнодобывающей компании на Сотском золотоносном месторождении в Армении ранен в результате обстрела со стороны Азербайджана, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T16:15

2022-05-07T16:15

2022-05-07T16:15

ситуация в нагорном карабахе

в мире

армения

азербайджан

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ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Сотрудник горнодобывающей компании на Сотском золотоносном месторождении в Армении ранен в результате обстрела со стороны Азербайджана, сообщила РИА Новости представитель компании GeoProMining Gold Рузанна Григорян.Сотское месторождение находится на границе Варденисского района Армении и Кельбаджарского района Азербайджана."В результате обстрела ранен наш сотрудник, работающий на буровой машине. Он получил ранение руки и доставлен в госпиталь. Врачи оценивают его состояние как стабильное", - сказала Григорян.По ее словам, компания решила эвакуировать сотрудников, работа на месторождении временно приостановлена.

https://ria.ru/20220503/karabakh-1786618197.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, азербайджан