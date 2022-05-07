https://ria.ru/20220507/armeniya-1787402877.html
При обстреле Азербайджаном месторождения ранен мужчина, заявили в Армении
При обстреле Азербайджаном месторождения ранен мужчина, заявили в Армении - РИА Новости, 07.05.2022
При обстреле Азербайджаном месторождения ранен мужчина, заявили в Армении
Сотрудник горнодобывающей компании на Сотском золотоносном месторождении в Армении ранен в результате обстрела со стороны Азербайджана, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T16:15
2022-05-07T16:15
2022-05-07T16:15
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ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Сотрудник горнодобывающей компании на Сотском золотоносном месторождении в Армении ранен в результате обстрела со стороны Азербайджана, сообщила РИА Новости представитель компании GeoProMining Gold Рузанна Григорян.Сотское месторождение находится на границе Варденисского района Армении и Кельбаджарского района Азербайджана."В результате обстрела ранен наш сотрудник, работающий на буровой машине. Он получил ранение руки и доставлен в госпиталь. Врачи оценивают его состояние как стабильное", - сказала Григорян.По ее словам, компания решила эвакуировать сотрудников, работа на месторождении временно приостановлена.
https://ria.ru/20220503/karabakh-1786618197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан
При обстреле Азербайджаном месторождения ранен мужчина, заявили в Армении
В Армении заявили о ранении работника Сотского месторождения при обстреле из Азербайджана