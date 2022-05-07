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При обстреле Азербайджаном месторождения ранен мужчина, заявили в Армении - РИА Новости, 07.05.2022
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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20220507/armeniya-1787402877.html
При обстреле Азербайджаном месторождения ранен мужчина, заявили в Армении
При обстреле Азербайджаном месторождения ранен мужчина, заявили в Армении - РИА Новости, 07.05.2022
При обстреле Азербайджаном месторождения ранен мужчина, заявили в Армении
Сотрудник горнодобывающей компании на Сотском золотоносном месторождении в Армении ранен в результате обстрела со стороны Азербайджана, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T16:15
2022-05-07T16:15
ситуация в нагорном карабахе
в мире
армения
азербайджан
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ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Сотрудник горнодобывающей компании на Сотском золотоносном месторождении в Армении ранен в результате обстрела со стороны Азербайджана, сообщила РИА Новости представитель компании GeoProMining Gold Рузанна Григорян.Сотское месторождение находится на границе Варденисского района Армении и Кельбаджарского района Азербайджана."В результате обстрела ранен наш сотрудник, работающий на буровой машине. Он получил ранение руки и доставлен в госпиталь. Врачи оценивают его состояние как стабильное", - сказала Григорян.По ее словам, компания решила эвакуировать сотрудников, работа на месторождении временно приостановлена.
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в мире, армения, азербайджан
16:15 07.05.2022
 
При обстреле Азербайджаном месторождения ранен мужчина, заявили в Армении

В Армении заявили о ранении работника Сотского месторождения при обстреле из Азербайджана

© Sputnik / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Армении
Автомобиль скорой помощи в Армении
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Автомобиль скорой помощи в Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Сотрудник горнодобывающей компании на Сотском золотоносном месторождении в Армении ранен в результате обстрела со стороны Азербайджана, сообщила РИА Новости представитель компании GeoProMining Gold Рузанна Григорян.
Сотское месторождение находится на границе Варденисского района Армении и Кельбаджарского района Азербайджана.
"В результате обстрела ранен наш сотрудник, работающий на буровой машине. Он получил ранение руки и доставлен в госпиталь. Врачи оценивают его состояние как стабильное", - сказала Григорян.
По ее словам, компания решила эвакуировать сотрудников, работа на месторождении временно приостановлена.
Кадр видео, снятого в Шуше
3 мая, 10:01Ситуация в Нагорном Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций армии в Карабахе
 
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