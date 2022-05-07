https://ria.ru/20220507/armeniya-1787157333.html

В армянском Дилижане стартовал трехдневный гастрофестиваль

В армянском Дилижане стартовал трехдневный гастрофестиваль - РИА Новости, 07.05.2022

В армянском Дилижане стартовал трехдневный гастрофестиваль

Первый в Армении крупный гастрофестиваль стартовал в пятницу в горном курорте Дилижан, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия — туристический проект... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T00:30

2022-05-07T00:30

2022-05-07T00:30

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ЕРЕВАН, 7 мая – РИА Новости. Первый в Армении крупный гастрофестиваль стартовал в пятницу в горном курорте Дилижан, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия — туристический проект GoToArmenia."С 6 по 8 мая в городском парке Дилижана (в Тавушской области, в 95 километрах от Еревана – ред.) пройдет трехдневный Gastrofest. Более 20 участников — рестораны, кафе, производители натуральных продуктов и напитков из разных регионов Армении —представят гостям свою продукцию", — поясняют организаторы.Отмечается, что мероприятие пройдет в формате городской ярмарки, где, помимо дегустаций, запланированы танцевальные и другие мастер-классы, гастрономический квест. Каждый фестивальный день будет сопровождаться концертами живой музыки в исполнении армянских групп.

https://ria.ru/20220428/gastrofestivali-1785461438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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