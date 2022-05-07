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В армянском Дилижане стартовал трехдневный гастрофестиваль - РИА Новости, 07.05.2022
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Туризм
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В армянском Дилижане стартовал трехдневный гастрофестиваль
В армянском Дилижане стартовал трехдневный гастрофестиваль - РИА Новости, 07.05.2022
В армянском Дилижане стартовал трехдневный гастрофестиваль
Первый в Армении крупный гастрофестиваль стартовал в пятницу в горном курорте Дилижан, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия — туристический проект... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T00:30
2022-05-07T00:30
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ЕРЕВАН, 7 мая – РИА Новости. Первый в Армении крупный гастрофестиваль стартовал в пятницу в горном курорте Дилижан, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия — туристический проект GoToArmenia."С 6 по 8 мая в городском парке Дилижана (в Тавушской области, в 95 километрах от Еревана – ред.) пройдет трехдневный Gastrofest. Более 20 участников — рестораны, кафе, производители натуральных продуктов и напитков из разных регионов Армении —представят гостям свою продукцию", — поясняют организаторы.Отмечается, что мероприятие пройдет в формате городской ярмарки, где, помимо дегустаций, запланированы танцевальные и другие мастер-классы, гастрономический квест. Каждый фестивальный день будет сопровождаться концертами живой музыки в исполнении армянских групп.
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армения, еда, кафе, рестораны, музыка, новости - туризм, туризм, туристы, гастрономия, еда - туризм, ереван
00:30 07.05.2022
 
В армянском Дилижане стартовал трехдневный гастрофестиваль

В Армении крупный гастрофестиваль начался в курортном городе Дилижан

© РИА Новости / Р. Мангасарян / Перейти в фотобанкКрытый рынок в Ереване
Крытый рынок в Ереване - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Р. Мангасарян
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ЕРЕВАН, 7 мая – РИА Новости. Первый в Армении крупный гастрофестиваль стартовал в пятницу в горном курорте Дилижан, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия — туристический проект GoToArmenia.
"С 6 по 8 мая в городском парке Дилижана (в Тавушской области, в 95 километрах от Еревана – ред.) пройдет трехдневный Gastrofest. Более 20 участников — рестораны, кафе, производители натуральных продуктов и напитков из разных регионов Армении —представят гостям свою продукцию", — поясняют организаторы.
Отмечается, что мероприятие пройдет в формате городской ярмарки, где, помимо дегустаций, запланированы танцевальные и другие мастер-классы, гастрономический квест. Каждый фестивальный день будет сопровождаться концертами живой музыки в исполнении армянских групп.
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