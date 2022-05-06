https://ria.ru/20220506/zrenie-1787172672.html
Подмосковные врачи спасли зрение женщине, залившей глаза марганцовкой
Подмосковные врачи спасли зрение женщине, залившей глаза марганцовкой - РИА Новости, 06.05.2022
Подмосковные врачи спасли зрение женщине, залившей глаза марганцовкой
Врачи из Московской области спасли и восстановили зрение женщине, которая по ошибке залила себе глаза марганцовкой вместо капель от катаракты, рассказали в... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:06
2022-05-06T12:06
2022-05-06T12:06
хорошие новости
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Врачи из Московской области спасли и восстановили зрение женщине, которая по ошибке залила себе глаза марганцовкой вместо капель от катаракты, рассказали в региональном минздраве."Пациентка полностью выжгла конъюнктиву – слизистую оболочку, которая покрывает глазное яблоко снаружи и внутреннюю поверхность век, что обеспечивает свободное движение глаза. Сначала мы провели курс экстренного противовоспалительного лечения, благодаря чему нам удалось не только спасти сам глаз, но и вернуть зрение. Затем выполнили высокотехнологическую операцию и восстановили глаз – полностью удалив поверженные ткани и заместив их искусственными", - приводят слова врача-офтальмолога, научного сотрудника отделения офтальмологии Алины Коврижкиной в сообщении.Женщина поступила в отделение офтальмологии МОНИКИ. Она перепутала капли от катаракты и перманганат калия, уточнили в министерстве."Занимаясь самолечением, она засыпала в глаз порошок марганцовки", - добавили в сообщении.На данный момент пациентка уже восстановилась после операции и вновь может видеть обоими глазами. Вероятно, что в будущем ей понадобятся следующие этапы лечения, но уже есть уверенность в стабильности состояния глаз, подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20220418/bulavka-1784156710.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), здоровье - общество
Подмосковные врачи спасли зрение женщине, залившей глаза марганцовкой
Подмосковные врачи спасли зрение женщине, залившей себе по ошибке глаза марганцовкой
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Врачи из Московской области спасли и восстановили зрение женщине, которая по ошибке залила себе глаза марганцовкой вместо капель от катаракты, рассказали
в региональном минздраве.
"Пациентка полностью выжгла конъюнктиву – слизистую оболочку, которая покрывает глазное яблоко снаружи и внутреннюю поверхность век, что обеспечивает свободное движение глаза. Сначала мы провели курс экстренного противовоспалительного лечения, благодаря чему нам удалось не только спасти сам глаз, но и вернуть зрение. Затем выполнили высокотехнологическую операцию и восстановили глаз – полностью удалив поверженные ткани и заместив их искусственными", - приводят слова врача-офтальмолога, научного сотрудника отделения офтальмологии Алины Коврижкиной в сообщении.
Женщина поступила в отделение офтальмологии МОНИКИ. Она перепутала капли от катаракты и перманганат калия, уточнили в министерстве.
"Занимаясь самолечением, она засыпала в глаз порошок марганцовки", - добавили в сообщении.
На данный момент пациентка уже восстановилась после операции и вновь может видеть обоими глазами. Вероятно, что в будущем ей понадобятся следующие этапы лечения, но уже есть уверенность в стабильности состояния глаз, подчеркнули в министерстве.