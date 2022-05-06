https://ria.ru/20220506/zrenie-1787172672.html

Подмосковные врачи спасли зрение женщине, залившей глаза марганцовкой

Подмосковные врачи спасли зрение женщине, залившей глаза марганцовкой - РИА Новости, 06.05.2022

Подмосковные врачи спасли зрение женщине, залившей глаза марганцовкой

Врачи из Московской области спасли и восстановили зрение женщине, которая по ошибке залила себе глаза марганцовкой вместо капель от катаракты, рассказали в... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:06

2022-05-06T12:06

2022-05-06T12:06

хорошие новости

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/38/1486013889_0:350:6720:4130_1920x0_80_0_0_c57ca70026c3ae87ac050a81d86cb8c1.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Врачи из Московской области спасли и восстановили зрение женщине, которая по ошибке залила себе глаза марганцовкой вместо капель от катаракты, рассказали в региональном минздраве."Пациентка полностью выжгла конъюнктиву – слизистую оболочку, которая покрывает глазное яблоко снаружи и внутреннюю поверхность век, что обеспечивает свободное движение глаза. Сначала мы провели курс экстренного противовоспалительного лечения, благодаря чему нам удалось не только спасти сам глаз, но и вернуть зрение. Затем выполнили высокотехнологическую операцию и восстановили глаз – полностью удалив поверженные ткани и заместив их искусственными", - приводят слова врача-офтальмолога, научного сотрудника отделения офтальмологии Алины Коврижкиной в сообщении.Женщина поступила в отделение офтальмологии МОНИКИ. Она перепутала капли от катаракты и перманганат калия, уточнили в министерстве."Занимаясь самолечением, она засыпала в глаз порошок марганцовки", - добавили в сообщении.На данный момент пациентка уже восстановилась после операции и вновь может видеть обоими глазами. Вероятно, что в будущем ей понадобятся следующие этапы лечения, но уже есть уверенность в стабильности состояния глаз, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20220418/bulavka-1784156710.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), здоровье - общество