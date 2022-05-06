https://ria.ru/20220506/zhurnalisty-1787330685.html

Журналисты РИА Новости в Берлине вернулись в дом, где ранее раздался хлопок

Журналисты РИА Новости в Берлине вернулись в дом, где ранее раздался хлопок - РИА Новости, 06.05.2022

Журналисты РИА Новости в Берлине вернулись в дом, где ранее раздался хлопок

Журналисты РИА Новости вернулись в эвакуированный из-за хлопка дом в Берлине, на месте работает полиция, эксперты собирают улики, передает корреспондент... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T23:54

2022-05-06T23:54

2022-05-06T23:54

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риа новости

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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Журналисты РИА Новости вернулись в эвакуированный из-за хлопка дом в Берлине, на месте работает полиция, эксперты собирают улики, передает корреспондент агентства.Ранее в пятницу дом в западном Берлине, где проживают журналисты РИА Новости, подвергся нападению, также на территории было обнаружено подозрительное устройство. Прибывшая по вызову полиция эвакуировала всех жильцов, для осмотра устройства были вызваны саперы.Как стало известно РИА Новости из источников, близких к следствию, на месте было обнаружено устройство с детонатором и неким горячим веществом. Окончательные выводы о составе вещества можно будет сделать после экспертизы. Детонатор был ликвидирован.В настоящее время на придомовой территории работают сотрудники полиции, которые собирают улики. Проход в дом обеспечен строго только для жильцов.

берлин (город)

германия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нападение на дом в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости На здание, где проживают журналисты РИА Новости в Берлине, совершено нападение, разбито окно, найдена канистра с проводами, передает корреспондент РИА Новости 2022-05-06T23:54 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, берлин (город), германия, риа новости, видео