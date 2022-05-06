Рейтинг@Mail.ru
Журналисты РИА Новости в Берлине вернулись в дом, где ранее раздался хлопок - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220506/zhurnalisty-1787330685.html
Журналисты РИА Новости в Берлине вернулись в дом, где ранее раздался хлопок
Журналисты РИА Новости в Берлине вернулись в дом, где ранее раздался хлопок - РИА Новости, 06.05.2022
Журналисты РИА Новости в Берлине вернулись в дом, где ранее раздался хлопок
Журналисты РИА Новости вернулись в эвакуированный из-за хлопка дом в Берлине, на месте работает полиция, эксперты собирают улики, передает корреспондент... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T23:54
2022-05-06T23:54
в мире
берлин (город)
германия
риа новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593412561_0:180:2633:1661_1920x0_80_0_0_61ab3ad590ba4898defacd939b4b2ea4.jpg
БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Журналисты РИА Новости вернулись в эвакуированный из-за хлопка дом в Берлине, на месте работает полиция, эксперты собирают улики, передает корреспондент агентства.Ранее в пятницу дом в западном Берлине, где проживают журналисты РИА Новости, подвергся нападению, также на территории было обнаружено подозрительное устройство. Прибывшая по вызову полиция эвакуировала всех жильцов, для осмотра устройства были вызваны саперы.Как стало известно РИА Новости из источников, близких к следствию, на месте было обнаружено устройство с детонатором и неким горячим веществом. Окончательные выводы о составе вещества можно будет сделать после экспертизы. Детонатор был ликвидирован.В настоящее время на придомовой территории работают сотрудники полиции, которые собирают улики. Проход в дом обеспечен строго только для жильцов.
берлин (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Нападение на дом в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости
На здание, где проживают журналисты РИА Новости в Берлине, совершено нападение, разбито окно, найдена канистра с проводами, передает корреспондент РИА Новости
2022-05-06T23:54
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593412561_418:0:2633:1661_1920x0_80_0_0_e14aae41bf1aec07fd361e4c2cc86760.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), германия, риа новости, видео
Журналисты РИА Новости в Берлине вернулись в дом, где ранее раздался хлопок
БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Журналисты РИА Новости вернулись в эвакуированный из-за хлопка дом в Берлине, на месте работает полиция, эксперты собирают улики, передает корреспондент агентства.
2022-05-06T23:54
true
PT0M20S
23:54 06.05.2022
 
Журналисты РИА Новости в Берлине вернулись в дом, где ранее раздался хлопок

Журналисты РИА Новости в Берлине вернулись в эвакуированный дом, где ранее раздался хлопок

© РИА Новости / Марина Меркулова / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль в Берлине
Полицейский автомобиль в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Марина Меркулова
Перейти в фотобанк
Полицейский автомобиль в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Журналисты РИА Новости вернулись в эвакуированный из-за хлопка дом в Берлине, на месте работает полиция, эксперты собирают улики, передает корреспондент агентства.
Ранее в пятницу дом в западном Берлине, где проживают журналисты РИА Новости, подвергся нападению, также на территории было обнаружено подозрительное устройство. Прибывшая по вызову полиция эвакуировала всех жильцов, для осмотра устройства были вызваны саперы.
Как стало известно РИА Новости из источников, близких к следствию, на месте было обнаружено устройство с детонатором и неким горячим веществом. Окончательные выводы о составе вещества можно будет сделать после экспертизы. Детонатор был ликвидирован.
В настоящее время на придомовой территории работают сотрудники полиции, которые собирают улики. Проход в дом обеспечен строго только для жильцов.
 
В миреБерлин (город)ГерманияРИА Новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала