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Журналисты РИА Новости в Берлине вернулись в дом, где ранее раздался хлопок
Журналисты РИА Новости в Берлине вернулись в дом, где ранее раздался хлопок - РИА Новости, 06.05.2022
Журналисты РИА Новости в Берлине вернулись в дом, где ранее раздался хлопок
Журналисты РИА Новости вернулись в эвакуированный из-за хлопка дом в Берлине, на месте работает полиция, эксперты собирают улики, передает корреспондент... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T23:54
2022-05-06T23:54
2022-05-06T23:54
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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Журналисты РИА Новости вернулись в эвакуированный из-за хлопка дом в Берлине, на месте работает полиция, эксперты собирают улики, передает корреспондент агентства.Ранее в пятницу дом в западном Берлине, где проживают журналисты РИА Новости, подвергся нападению, также на территории было обнаружено подозрительное устройство. Прибывшая по вызову полиция эвакуировала всех жильцов, для осмотра устройства были вызваны саперы.Как стало известно РИА Новости из источников, близких к следствию, на месте было обнаружено устройство с детонатором и неким горячим веществом. Окончательные выводы о составе вещества можно будет сделать после экспертизы. Детонатор был ликвидирован.В настоящее время на придомовой территории работают сотрудники полиции, которые собирают улики. Проход в дом обеспечен строго только для жильцов.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593412561_418:0:2633:1661_1920x0_80_0_0_e14aae41bf1aec07fd361e4c2cc86760.jpg
Нападение на дом в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости
На здание, где проживают журналисты РИА Новости в Берлине, совершено нападение, разбито окно, найдена канистра с проводами, передает корреспондент РИА Новости
2022-05-06T23:54
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), германия, риа новости, видео
Журналисты РИА Новости в Берлине вернулись в дом, где ранее раздался хлопок
БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Журналисты РИА Новости вернулись в эвакуированный из-за хлопка дом в Берлине, на месте работает полиция, эксперты собирают улики, передает корреспондент агентства.
2022-05-06T23:54
true
PT0M20S
Журналисты РИА Новости в Берлине вернулись в дом, где ранее раздался хлопок
Журналисты РИА Новости в Берлине вернулись в эвакуированный дом, где ранее раздался хлопок
БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Журналисты РИА Новости вернулись в эвакуированный из-за хлопка дом в Берлине, на месте работает полиция, эксперты собирают улики, передает корреспондент агентства.
Ранее в пятницу дом в западном Берлине
, где проживают журналисты РИА Новости, подвергся нападению, также на территории было обнаружено подозрительное устройство. Прибывшая по вызову полиция эвакуировала всех жильцов, для осмотра устройства были вызваны саперы.
Как стало известно РИА Новости из источников, близких к следствию, на месте было обнаружено устройство с детонатором и неким горячим веществом. Окончательные выводы о составе вещества можно будет сделать после экспертизы. Детонатор был ликвидирован.
В настоящее время на придомовой территории работают сотрудники полиции, которые собирают улики. Проход в дом обеспечен строго только для жильцов.