https://ria.ru/20220506/zendikovo-1787278748.html

Церемония присвоения звания "Пункт воинской доблести" прошла в Зендиково

Церемония присвоения звания "Пункт воинской доблести" прошла в Зендиково - РИА Новости, 06.05.2022

Церемония присвоения звания "Пункт воинской доблести" прошла в Зендиково

Церемония присвоения звания "Населённый пункт воинской доблести" прошла в поселке Зендиково подмосковного городского округа Кашира, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T18:02

2022-05-06T18:02

2022-05-06T18:02

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

кубинка

подольск

московская областная дума

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Церемония присвоения звания "Населённый пункт воинской доблести" прошла в поселке Зендиково подмосковного городского округа Кашира, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Московской области.Закон о присвоении звания был принят в апреле депутатами Мособлдумы. В ближайшем будущем в Зендиково будет установлена стела.Почетное звание "Населённый пункт воинской доблести" присваивается в Подмосковье с 2015 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. За 7 лет такой статус получил уже 31 населенный пункт – в этом году список также пополнили Подольск и Кубинка."Символично, что сегодня день святого Георгия Победоносца, который изображен на гербе и является символом Московской области. И мы находимся на месте легендарной боевой славы наших великих соотечественников. Именно из таких населенных пунктов, как Зендиково, соткана история нашего Отечества, - приводятся в сообщении слова председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.

https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787276272.html

московская область (подмосковье)

кубинка

подольск

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Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье), кубинка, подольск, московская областная дума