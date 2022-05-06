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Церемония присвоения звания "Пункт воинской доблести" прошла в Зендиково - РИА Новости, 06.05.2022
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https://ria.ru/20220506/zendikovo-1787278748.html
Церемония присвоения звания "Пункт воинской доблести" прошла в Зендиково
Церемония присвоения звания "Пункт воинской доблести" прошла в Зендиково - РИА Новости, 06.05.2022
Церемония присвоения звания "Пункт воинской доблести" прошла в Зендиково
Церемония присвоения звания "Населённый пункт воинской доблести" прошла в поселке Зендиково подмосковного городского округа Кашира, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T18:02
2022-05-06T18:02
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
кубинка
подольск
московская областная дума
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Церемония присвоения звания "Населённый пункт воинской доблести" прошла в поселке Зендиково подмосковного городского округа Кашира, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Московской области.Закон о присвоении звания был принят в апреле депутатами Мособлдумы. В ближайшем будущем в Зендиково будет установлена стела.Почетное звание "Населённый пункт воинской доблести" присваивается в Подмосковье с 2015 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. За 7 лет такой статус получил уже 31 населенный пункт – в этом году список также пополнили Подольск и Кубинка."Символично, что сегодня день святого Георгия Победоносца, который изображен на гербе и является символом Московской области. И мы находимся на месте легендарной боевой славы наших великих соотечественников. Именно из таких населенных пунктов, как Зендиково, соткана история нашего Отечества, - приводятся в сообщении слова председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.
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московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), кубинка, подольск, московская областная дума
18:02 06.05.2022
 

Церемония присвоения звания "Пункт воинской доблести" прошла в Зендиково

CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Церемония присвоения звания "Населённый пункт воинской доблести" в поселке Зендиково подмосковного городского округа Кашира
Церемония присвоения звания Населённый пункт воинской доблести в поселке Зендиково подмосковного городского округа Кашира - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Церемония присвоения звания "Населённый пункт воинской доблести" прошла в поселке Зендиково подмосковного городского округа Кашира, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Московской области.
Закон о присвоении звания был принят в апреле депутатами Мособлдумы. В ближайшем будущем в Зендиково будет установлена стела.
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Почетное звание "Населённый пункт воинской доблести" присваивается в Подмосковье с 2015 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. За 7 лет такой статус получил уже 31 населенный пункт – в этом году список также пополнили Подольск и Кубинка.
"Символично, что сегодня день святого Георгия Победоносца, который изображен на гербе и является символом Московской области. И мы находимся на месте легендарной боевой славы наших великих соотечественников. Именно из таких населенных пунктов, как Зендиково, соткана история нашего Отечества, - приводятся в сообщении слова председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)КубинкаПодольскМосковская областная дума
 
 
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