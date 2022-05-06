09:45 06.05.2022 (обновлено: 12:43 06.05.2022)
"Кем себя возомнил?" Турки возмутились словами Зеленского о россиянах
Читателей En Son Haber возмутили претензии Зеленского к Турции из-за российских туристов
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Читателей газеты En Son Haber возмутили слова Владимира Зеленского о поездках россиян в Турцию.
"У нас есть еще одно изречение. Если вы слишком лелеете осла, он мнит себя скаковой лошадью. Мир окружил Зеленского несколько большим вниманием, и он испортился. Все очень просто", — выразил мнение один из читателей.
"Европа, например, получает газ, да еще и стала получать в два раза больше, почему он на европейцев не злится?" — задался вопросом другой комментатор.
"У нас нет проблем с российским народом. Зачем нам портить отношения?" — спросил еще один пользователь.
"Ты кем себя возомнил? Ты не знаешь, как управлять государством, и из-за этого погибли тысячи людей. Их кровь на твоих руках", — подчеркнул Алтан Халиль Йылмаз.
"Неблагодарный тип. Турция тебя должна спрашивать, какое решение принять?" — возмутился Rick.
"Какое тебе дело до туристов, которые к нам приедут, я не понял?" — выразил недоумение Эрхан.
"Прекратите давать наши беспилотники. Нас таким образом пугали много лет. На этот раз попугаем и мы", — подытожили читатели.
В конце марта в Стамбуле прошли переговоры делегаций Москвы и Киева. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, тогда наметились некоторые контуры соглашения, в частности готовность Украины быть нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной — при понимании, что ей будут предоставлены гарантии безопасности. Однако затем Киев изменил свои собственные предложения и теперь саботирует переговоры.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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