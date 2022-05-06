https://ria.ru/20220506/zelenskiy-1787135406.html

"Кем себя возомнил?" Турки возмутились словами Зеленского о россиянах

"Кем себя возомнил?" Турки возмутились словами Зеленского о россиянах - РИА Новости, 06.05.2022

"Кем себя возомнил?" Турки возмутились словами Зеленского о россиянах

Читателей газеты En Son Haber возмутили слова Владимира Зеленского о поездках россиян в Турцию. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T09:45

2022-05-06T09:45

2022-05-06T12:43

в мире

владимир путин

сергей лавров

россия

украина

турция

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Читателей газеты En Son Haber возмутили слова Владимира Зеленского о поездках россиян в Турцию.Ранее президент Украины в интервью греческому общественному телевидению ERT назвал решение Анкары принимать туристов из России недопустимым. Как утверждает Зеленский, "это двойные стандарты" и "несправедливость"."Европа, например, получает газ, да еще и стала получать в два раза больше, почему он на европейцев не злится?" — задался вопросом другой комментатор."У нас нет проблем с российским народом. Зачем нам портить отношения?" — спросил еще один пользователь."Неблагодарный тип. Турция тебя должна спрашивать, какое решение принять?" — возмутился Rick."Какое тебе дело до туристов, которые к нам приедут, я не понял?" — выразил недоумение Эрхан."Прекратите давать наши беспилотники. Нас таким образом пугали много лет. На этот раз попугаем и мы", — подытожили читатели.В конце марта в Стамбуле прошли переговоры делегаций Москвы и Киева. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, тогда наметились некоторые контуры соглашения, в частности готовность Украины быть нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной — при понимании, что ей будут предоставлены гарантии безопасности. Однако затем Киев изменил свои собственные предложения и теперь саботирует переговоры.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220502/ukraina-1786518029.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220501/nato-1786483484.html

https://ria.ru/20220420/garant-1784600680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир путин, сергей лавров, россия, украина, турция, владимир зеленский