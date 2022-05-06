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"Кем себя возомнил?" Турки возмутились словами Зеленского о россиянах - РИА Новости, 06.05.2022
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"Кем себя возомнил?" Турки возмутились словами Зеленского о россиянах
"Кем себя возомнил?" Турки возмутились словами Зеленского о россиянах - РИА Новости, 06.05.2022
"Кем себя возомнил?" Турки возмутились словами Зеленского о россиянах
Читателей газеты En Son Haber возмутили слова Владимира Зеленского о поездках россиян в Турцию. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T09:45
2022-05-06T12:43
в мире
владимир путин
сергей лавров
россия
украина
турция
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Читателей газеты En Son Haber возмутили слова Владимира Зеленского о поездках россиян в Турцию.Ранее президент Украины в интервью греческому общественному телевидению ERT назвал решение Анкары принимать туристов из России недопустимым. Как утверждает Зеленский, "это двойные стандарты" и "несправедливость"."Европа, например, получает газ, да еще и стала получать в два раза больше, почему он на европейцев не злится?" — задался вопросом другой комментатор."У нас нет проблем с российским народом. Зачем нам портить отношения?" — спросил еще один пользователь."Неблагодарный тип. Турция тебя должна спрашивать, какое решение принять?" — возмутился Rick."Какое тебе дело до туристов, которые к нам приедут, я не понял?" — выразил недоумение Эрхан."Прекратите давать наши беспилотники. Нас таким образом пугали много лет. На этот раз попугаем и мы", — подытожили читатели.В конце марта в Стамбуле прошли переговоры делегаций Москвы и Киева. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, тогда наметились некоторые контуры соглашения, в частности готовность Украины быть нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной — при понимании, что ей будут предоставлены гарантии безопасности. Однако затем Киев изменил свои собственные предложения и теперь саботирует переговоры.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, сергей лавров, россия, украина, турция, владимир зеленский
09:45 06.05.2022 (обновлено: 12:43 06.05.2022)
 
"Кем себя возомнил?" Турки возмутились словами Зеленского о россиянах

Читателей En Son Haber возмутили претензии Зеленского к Турции из-за российских туристов

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Читателей газеты En Son Haber возмутили слова Владимира Зеленского о поездках россиян в Турцию.
Ранее президент Украины в интервью греческому общественному телевидению ERT назвал решение Анкары принимать туристов из России недопустимым. Как утверждает Зеленский, "это двойные стандарты" и "несправедливость".
"У нас есть еще одно изречение. Если вы слишком лелеете осла, он мнит себя скаковой лошадью. Мир окружил Зеленского несколько большим вниманием, и он испортился. Все очень просто", — выразил мнение один из читателей.
"Европа, например, получает газ, да еще и стала получать в два раза больше, почему он на европейцев не злится?" — задался вопросом другой комментатор.
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Пушков дал совет Зеленскому, осудившему Турцию за прием российских туристов
"У нас нет проблем с российским народом. Зачем нам портить отношения?" — спросил еще один пользователь.
"Ты кем себя возомнил? Ты не знаешь, как управлять государством, и из-за этого погибли тысячи людей. Их кровь на твоих руках", — подчеркнул Алтан Халиль Йылмаз.
"Неблагодарный тип. Турция тебя должна спрашивать, какое решение принять?" — возмутился Rick.
"Какое тебе дело до туристов, которые к нам приедут, я не понял?" — выразил недоумение Эрхан.
"Прекратите давать наши беспилотники. Нас таким образом пугали много лет. На этот раз попугаем и мы", — подытожили читатели.
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В конце марта в Стамбуле прошли переговоры делегаций Москвы и Киева. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, тогда наметились некоторые контуры соглашения, в частности готовность Украины быть нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной — при понимании, что ей будут предоставлены гарантии безопасности. Однако затем Киев изменил свои собственные предложения и теперь саботирует переговоры.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Турция не хочет быть гарантом Украины наподобие пятой статьи устава НАТО
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияУкраинаТурцияВладимир Зеленский
 
 
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