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Курс юаня к доллару упал до минимума с ноября 2020 года - РИА Новости, 06.05.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220506/yuan-1787121238.html
Курс юаня к доллару упал до минимума с ноября 2020 года
Курс юаня к доллару упал до минимума с ноября 2020 года - РИА Новости, 06.05.2022
Курс юаня к доллару упал до минимума с ноября 2020 года
Народный банк Китая (ЦБ) в пятницу понизил курс юаня к доллару до 6,6332, что стало минимальным показателем с 5 ноября 2020 года, следует из заявления на сайте... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T05:22
2022-05-06T05:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
китай
шанхай
пекин
центральный банк китая
в мире
юань
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ПЕКИН, 6 мая — РИА Новости. Народный банк Китая (ЦБ) в пятницу понизил курс юаня к доллару до 6,6332, что стало минимальным показателем с 5 ноября 2020 года, следует из заявления на сайте ЦБ.Средний обменный курс юаня к доллару в четверг — первый рабочий день после майских праздников — показал активный рост на 505 базисных пунктов, однако уже в пятницу резко упал сразу на 660 базисных пунктов.ЦБ Китая начал снижать курс национальной валюты с конца апреля на фоне продолжающегося локдауна в Шанхае и вызванных им перебоев в производстве и логистике, а также новой вспышки COVID-19 в Пекине. Так, 26 апреля курс юаня показал самое большое падение с 13 августа 2015 года, снизившись сразу на 681 базисный пункт.Власти Китая в социально-экономическом плане развития страны, обнародованном на открытии парламентской сессии 5 марта, объявили о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в 2022 году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику.
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экономика, китай, шанхай, пекин, центральный банк китая, в мире, юань
05:22 06.05.2022
 
Курс юаня к доллару упал до минимума с ноября 2020 года

Народный банк Китая: курс юаня к доллару упал до минимума с ноября 2020 года

© AP Photo / Vincent ThianЗдание Народного банка Китая в Пекине
Здание Народного банка Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Vincent Thian
Здание Народного банка Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 мая — РИА Новости. Народный банк Китая (ЦБ) в пятницу понизил курс юаня к доллару до 6,6332, что стало минимальным показателем с 5 ноября 2020 года, следует из заявления на сайте ЦБ.
Средний обменный курс юаня к доллару в четверг — первый рабочий день после майских праздников — показал активный рост на 505 базисных пунктов, однако уже в пятницу резко упал сразу на 660 базисных пунктов.
ЦБ Китая начал снижать курс национальной валюты с конца апреля на фоне продолжающегося локдауна в Шанхае и вызванных им перебоев в производстве и логистике, а также новой вспышки COVID-19 в Пекине. Так, 26 апреля курс юаня показал самое большое падение с 13 августа 2015 года, снизившись сразу на 681 базисный пункт.
Власти Китая в социально-экономическом плане развития страны, обнародованном на открытии парламентской сессии 5 марта, объявили о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в 2022 году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику.
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