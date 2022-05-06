https://ria.ru/20220506/yuan-1787121238.html
Курс юаня к доллару упал до минимума с ноября 2020 года
Курс юаня к доллару упал до минимума с ноября 2020 года - РИА Новости, 06.05.2022
Курс юаня к доллару упал до минимума с ноября 2020 года
Народный банк Китая (ЦБ) в пятницу понизил курс юаня к доллару до 6,6332, что стало минимальным показателем с 5 ноября 2020 года, следует из заявления на сайте... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T05:22
2022-05-06T05:22
2022-05-06T05:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
китай
шанхай
пекин
центральный банк китая
в мире
юань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135150/62/1351506234_0:47:2001:1172_1920x0_80_0_0_7da0e421c7fccfeb95566b680964d233.jpg
ПЕКИН, 6 мая — РИА Новости. Народный банк Китая (ЦБ) в пятницу понизил курс юаня к доллару до 6,6332, что стало минимальным показателем с 5 ноября 2020 года, следует из заявления на сайте ЦБ.Средний обменный курс юаня к доллару в четверг — первый рабочий день после майских праздников — показал активный рост на 505 базисных пунктов, однако уже в пятницу резко упал сразу на 660 базисных пунктов.ЦБ Китая начал снижать курс национальной валюты с конца апреля на фоне продолжающегося локдауна в Шанхае и вызванных им перебоев в производстве и логистике, а также новой вспышки COVID-19 в Пекине. Так, 26 апреля курс юаня показал самое большое падение с 13 августа 2015 года, снизившись сразу на 681 базисный пункт.Власти Китая в социально-экономическом плане развития страны, обнародованном на открытии парламентской сессии 5 марта, объявили о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в 2022 году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику.
https://ria.ru/20220505/dollar-1786896134.html
китай
шанхай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135150/62/1351506234_208:0:1771:1172_1920x0_80_0_0_c0218dd020d36131038c16a857b2dbfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, шанхай, пекин, центральный банк китая, в мире, юань
Курс юаня к доллару упал до минимума с ноября 2020 года
Народный банк Китая: курс юаня к доллару упал до минимума с ноября 2020 года