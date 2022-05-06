https://ria.ru/20220506/yuan-1787121238.html

Курс юаня к доллару упал до минимума с ноября 2020 года

Курс юаня к доллару упал до минимума с ноября 2020 года - РИА Новости, 06.05.2022

Курс юаня к доллару упал до минимума с ноября 2020 года

Народный банк Китая (ЦБ) в пятницу понизил курс юаня к доллару до 6,6332, что стало минимальным показателем с 5 ноября 2020 года, следует из заявления на сайте... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T05:22

2022-05-06T05:22

2022-05-06T05:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

китай

шанхай

пекин

центральный банк китая

в мире

юань

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ПЕКИН, 6 мая — РИА Новости. Народный банк Китая (ЦБ) в пятницу понизил курс юаня к доллару до 6,6332, что стало минимальным показателем с 5 ноября 2020 года, следует из заявления на сайте ЦБ.Средний обменный курс юаня к доллару в четверг — первый рабочий день после майских праздников — показал активный рост на 505 базисных пунктов, однако уже в пятницу резко упал сразу на 660 базисных пунктов.ЦБ Китая начал снижать курс национальной валюты с конца апреля на фоне продолжающегося локдауна в Шанхае и вызванных им перебоев в производстве и логистике, а также новой вспышки COVID-19 в Пекине. Так, 26 апреля курс юаня показал самое большое падение с 13 августа 2015 года, снизившись сразу на 681 базисный пункт.Власти Китая в социально-экономическом плане развития страны, обнародованном на открытии парламентской сессии 5 марта, объявили о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в 2022 году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику.

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экономика, китай, шанхай, пекин, центральный банк китая, в мире, юань