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Более 68 тысяч человек получили выплаты к Дню Победы в Тверской области

Более 68 тысяч человек получили выплаты к Дню Победы в Тверской области - РИА Новости, 06.05.2022

Более 68 тысяч человек получили выплаты к Дню Победы в Тверской области

В Тверской области 68053 человека стали получателями единовременных региональных выплат к Дню Победы, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T20:20

2022-05-06T20:20

2022-05-06T20:20

тверская область

общество

игорь руденя

ленинград

украина

день победы

тверская область

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ТВЕРЬ, 6 мая - РИА Новости. В Тверской области 68053 человека стали получателями единовременных региональных выплат к Дню Победы, сообщает пресс-служба регионального правительства.В этом году решением губернатора региона Игоря Рудени размер таких выплат был увеличен. Для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников концлагерей и вдов погибших участников войны, не вступивших в повторный брак, выплата составила 15 тысяч рублей. В прошлом году этим категориям получателей выплачивалось по 10 тысяч рублей.По 5 тысяч рублей выплачено труженикам тыла, вдовам умерших инвалидов и участников войны, не вступившим в повторный брак, а также детям войны. Ранее сумма такой единовременной выплаты составляла 3 тысячи рублей.Единовременная денежная выплата также предусмотрена гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, прибывшим в Тверскую область, если они относятся к вышеперечисленным льготным категориям.Поручение обеспечить предоставление выплат к Дню Победы вынужденным переселенцам дал губернатор области. На данный момент это 26 человек, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220506/aktsiya-1787303100.html

https://ria.ru/20220506/pamyatnik-1787144583.html

ленинград

украина

тверская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, игорь руденя, ленинград, украина, день победы, тверская область