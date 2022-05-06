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Более 68 тысяч человек получили выплаты к Дню Победы в Тверской области - РИА Новости, 06.05.2022
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Тверская область
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Более 68 тысяч человек получили выплаты к Дню Победы в Тверской области
Более 68 тысяч человек получили выплаты к Дню Победы в Тверской области - РИА Новости, 06.05.2022
Более 68 тысяч человек получили выплаты к Дню Победы в Тверской области
В Тверской области 68053 человека стали получателями единовременных региональных выплат к Дню Победы, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T20:20
2022-05-06T20:20
тверская область
общество
игорь руденя
ленинград
украина
день победы
тверская область
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ТВЕРЬ, 6 мая - РИА Новости. В Тверской области 68053 человека стали получателями единовременных региональных выплат к Дню Победы, сообщает пресс-служба регионального правительства.В этом году решением губернатора региона Игоря Рудени размер таких выплат был увеличен. Для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников концлагерей и вдов погибших участников войны, не вступивших в повторный брак, выплата составила 15 тысяч рублей. В прошлом году этим категориям получателей выплачивалось по 10 тысяч рублей.По 5 тысяч рублей выплачено труженикам тыла, вдовам умерших инвалидов и участников войны, не вступившим в повторный брак, а также детям войны. Ранее сумма такой единовременной выплаты составляла 3 тысячи рублей.Единовременная денежная выплата также предусмотрена гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, прибывшим в Тверскую область, если они относятся к вышеперечисленным льготным категориям.Поручение обеспечить предоставление выплат к Дню Победы вынужденным переселенцам дал губернатор области. На данный момент это 26 человек, отметили в пресс-службе.
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общество, игорь руденя, ленинград, украина, день победы, тверская область
20:20 06.05.2022
 

Более 68 тысяч человек получили выплаты к Дню Победы в Тверской области

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНаграды ветерана Великой Отечественной войны
Награды ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Награды ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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ТВЕРЬ, 6 мая - РИА Новости. В Тверской области 68053 человека стали получателями единовременных региональных выплат к Дню Победы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В этом году решением губернатора региона Игоря Рудени размер таких выплат был увеличен. Для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников концлагерей и вдов погибших участников войны, не вступивших в повторный брак, выплата составила 15 тысяч рублей. В прошлом году этим категориям получателей выплачивалось по 10 тысяч рублей.
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По 5 тысяч рублей выплачено труженикам тыла, вдовам умерших инвалидов и участников войны, не вступившим в повторный брак, а также детям войны. Ранее сумма такой единовременной выплаты составляла 3 тысячи рублей.
Единовременная денежная выплата также предусмотрена гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, прибывшим в Тверскую область, если они относятся к вышеперечисленным льготным категориям.
Поручение обеспечить предоставление выплат к Дню Победы вынужденным переселенцам дал губернатор области. На данный момент это 26 человек, отметили в пресс-службе.

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