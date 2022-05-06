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ВТБ одобрил кредитные каникулы для юрлиц более чем на один трлн рублей - РИА Новости, 06.05.2022
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ВТБ одобрил кредитные каникулы для юрлиц более чем на один трлн рублей
ВТБ одобрил кредитные каникулы для юрлиц более чем на один трлн рублей - РИА Новости, 06.05.2022
ВТБ одобрил кредитные каникулы для юрлиц более чем на один трлн рублей
ВТБ одобрил около 1,7 тысячи заявок корпоративных клиентов на кредитные каникулы на общую сумму более 1 триллиона рублей, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:50
2022-05-06T15:50
втб
россия
кредит
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. ВТБ одобрил около 1,7 тысячи заявок корпоративных клиентов на кредитные каникулы на общую сумму более 1 триллиона рублей, сообщила пресс-служба банка."ВТБ одобрил около 1,7 тысячи заявок корпоративных клиентов на кредитные каникулы. Реструктуризация действующих кредитов проводится как по собственным программам ВТБ, так и в рамках федерального закона N106. Общая сумма реструктуризированных сделок составила более 1,13 триллиона рублей", - говорится в сообщении.Указывается, что за поддержкой обратились компании из всех основных отраслей экономики. По собственной программе реструктуризации банка для среднего и малого бизнеса отсрочка по кредитным платежам предоставляется на срок до 6 месяцев по процентам и до 1 года – по основному долгу.В рамках федерального закона ВТБ предоставляет предприятиям по действующим кредитным договорам льготный период и особый порядок начисления и уплаты процентов в рублях с плавающей процентной ставкой.
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втб, россия, кредит
15:50 06.05.2022
 

ВТБ одобрил кредитные каникулы для юрлиц более чем на один трлн рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. ВТБ одобрил около 1,7 тысячи заявок корпоративных клиентов на кредитные каникулы на общую сумму более 1 триллиона рублей, сообщила пресс-служба банка.
"ВТБ одобрил около 1,7 тысячи заявок корпоративных клиентов на кредитные каникулы. Реструктуризация действующих кредитов проводится как по собственным программам ВТБ, так и в рамках федерального закона N106. Общая сумма реструктуризированных сделок составила более 1,13 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
Стенд VTB на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 13:17
ВТБ запустил возможность сбора чаевых через СБП
Указывается, что за поддержкой обратились компании из всех основных отраслей экономики. По собственной программе реструктуризации банка для среднего и малого бизнеса отсрочка по кредитным платежам предоставляется на срок до 6 месяцев по процентам и до 1 года – по основному долгу.
В рамках федерального закона ВТБ предоставляет предприятиям по действующим кредитным договорам льготный период и особый порядок начисления и уплаты процентов в рублях с плавающей процентной ставкой.
 
ВТБРоссияКредит
 
 
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