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ВТБ одобрил кредитные каникулы для юрлиц более чем на один трлн рублей
ВТБ одобрил кредитные каникулы для юрлиц более чем на один трлн рублей - РИА Новости, 06.05.2022
ВТБ одобрил кредитные каникулы для юрлиц более чем на один трлн рублей
ВТБ одобрил около 1,7 тысячи заявок корпоративных клиентов на кредитные каникулы на общую сумму более 1 триллиона рублей, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:50
2022-05-06T15:50
2022-05-06T15:50
втб
россия
кредит
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. ВТБ одобрил около 1,7 тысячи заявок корпоративных клиентов на кредитные каникулы на общую сумму более 1 триллиона рублей, сообщила пресс-служба банка."ВТБ одобрил около 1,7 тысячи заявок корпоративных клиентов на кредитные каникулы. Реструктуризация действующих кредитов проводится как по собственным программам ВТБ, так и в рамках федерального закона N106. Общая сумма реструктуризированных сделок составила более 1,13 триллиона рублей", - говорится в сообщении.Указывается, что за поддержкой обратились компании из всех основных отраслей экономики. По собственной программе реструктуризации банка для среднего и малого бизнеса отсрочка по кредитным платежам предоставляется на срок до 6 месяцев по процентам и до 1 года – по основному долгу.В рамках федерального закона ВТБ предоставляет предприятиям по действующим кредитным договорам льготный период и особый порядок начисления и уплаты процентов в рублях с плавающей процентной ставкой.
https://ria.ru/20220504/vtb-1786782458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, россия, кредит
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. ВТБ одобрил около 1,7 тысячи заявок корпоративных клиентов на кредитные каникулы на общую сумму более 1 триллиона рублей, сообщила пресс-служба банка.
"ВТБ
одобрил около 1,7 тысячи заявок корпоративных клиентов на кредитные каникулы. Реструктуризация действующих кредитов проводится как по собственным программам ВТБ, так и в рамках федерального закона N106. Общая сумма реструктуризированных сделок составила более 1,13 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
Указывается, что за поддержкой обратились компании из всех основных отраслей экономики. По собственной программе реструктуризации банка для среднего и малого бизнеса отсрочка по кредитным платежам предоставляется на срок до 6 месяцев по процентам и до 1 года – по основному долгу.
В рамках федерального закона ВТБ предоставляет предприятиям по действующим кредитным договорам льготный период и особый порядок начисления и уплаты процентов в рублях с плавающей процентной ставкой.