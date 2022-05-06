https://ria.ru/20220506/vtb-1787236685.html

ВТБ одобрил кредитные каникулы для юрлиц более чем на один трлн рублей

ВТБ одобрил кредитные каникулы для юрлиц более чем на один трлн рублей - РИА Новости, 06.05.2022

ВТБ одобрил кредитные каникулы для юрлиц более чем на один трлн рублей

ВТБ одобрил около 1,7 тысячи заявок корпоративных клиентов на кредитные каникулы на общую сумму более 1 триллиона рублей, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:50

2022-05-06T15:50

2022-05-06T15:50

втб

россия

кредит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. ВТБ одобрил около 1,7 тысячи заявок корпоративных клиентов на кредитные каникулы на общую сумму более 1 триллиона рублей, сообщила пресс-служба банка."ВТБ одобрил около 1,7 тысячи заявок корпоративных клиентов на кредитные каникулы. Реструктуризация действующих кредитов проводится как по собственным программам ВТБ, так и в рамках федерального закона N106. Общая сумма реструктуризированных сделок составила более 1,13 триллиона рублей", - говорится в сообщении.Указывается, что за поддержкой обратились компании из всех основных отраслей экономики. По собственной программе реструктуризации банка для среднего и малого бизнеса отсрочка по кредитным платежам предоставляется на срок до 6 месяцев по процентам и до 1 года – по основному долгу.В рамках федерального закона ВТБ предоставляет предприятиям по действующим кредитным договорам льготный период и особый порядок начисления и уплаты процентов в рублях с плавающей процентной ставкой.

https://ria.ru/20220504/vtb-1786782458.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

втб, россия, кредит