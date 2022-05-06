https://ria.ru/20220506/vtb-1787190466.html

ВТБ запускает услугу оплаты по модели онлайн-подписок через СБП

ВТБ запускает услугу оплаты по модели онлайн-подписок через СБП - РИА Новости, 06.05.2022

ВТБ запускает услугу оплаты по модели онлайн-подписок через СБП

ВТБ внедрил для пользователей Android возможность оплаты товаров и услуг по модели онлайн-подписок через систему быстрых платежей (СБП), сообщает банк. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:18

2022-05-06T13:18

2022-05-06T13:18

новости компаний - экономика

втб

россия

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. ВТБ внедрил для пользователей Android возможность оплаты товаров и услуг по модели онлайн-подписок через систему быстрых платежей (СБП), сообщает банк.Управлять подписками на площадках магазинов пользователи могут централизованно через единый интерфейс в ВТБ Онлайн, в том числе устанавливать лимиты списаний, удалять или возобновлять подписки, не переходя на сам сайт, где они были сделаны.Тестирование оплат при помощи СБП по модели онлайн-подписок в России началось летом 2021 года. ВТБ принимал участие в рабочей группе по его разработке и внедрению."Такой способ оплаты похож на уже привычную схему с использованием банковской карты: клиент заходит на сайт торгово-сервисного предприятия, где собирается сделать покупку, выбирает оплату через СБП, оплачивает покупку по ссылке или QR-коду и сохраняет данные для дальнейших оплат. Либо отдельной кнопкой привязывает счёт без оплаты для будущих покупок. При повторной покупке пользователь выбирает оплату по СБП и средства автоматически списываются без необходимости входа в банковское приложение", - пояснили в банке.Комиссия за платежи по СБП не взимается, дополнительных подтверждений платежа не требуется. Сервис доступен пользователям приложения на платформе Android с версии 16.9 и выше.

https://ria.ru/20220504/vtb-1786782458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, втб, россия