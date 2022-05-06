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ВТБ запускает услугу оплаты по модели онлайн-подписок через СБП
ВТБ запускает услугу оплаты по модели онлайн-подписок через СБП - РИА Новости, 06.05.2022
ВТБ запускает услугу оплаты по модели онлайн-подписок через СБП
ВТБ внедрил для пользователей Android возможность оплаты товаров и услуг по модели онлайн-подписок через систему быстрых платежей (СБП), сообщает банк. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:18
2022-05-06T13:18
2022-05-06T13:18
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. ВТБ внедрил для пользователей Android возможность оплаты товаров и услуг по модели онлайн-подписок через систему быстрых платежей (СБП), сообщает банк.Управлять подписками на площадках магазинов пользователи могут централизованно через единый интерфейс в ВТБ Онлайн, в том числе устанавливать лимиты списаний, удалять или возобновлять подписки, не переходя на сам сайт, где они были сделаны.Тестирование оплат при помощи СБП по модели онлайн-подписок в России началось летом 2021 года. ВТБ принимал участие в рабочей группе по его разработке и внедрению."Такой способ оплаты похож на уже привычную схему с использованием банковской карты: клиент заходит на сайт торгово-сервисного предприятия, где собирается сделать покупку, выбирает оплату через СБП, оплачивает покупку по ссылке или QR-коду и сохраняет данные для дальнейших оплат. Либо отдельной кнопкой привязывает счёт без оплаты для будущих покупок. При повторной покупке пользователь выбирает оплату по СБП и средства автоматически списываются без необходимости входа в банковское приложение", - пояснили в банке.Комиссия за платежи по СБП не взимается, дополнительных подтверждений платежа не требуется. Сервис доступен пользователям приложения на платформе Android с версии 16.9 и выше.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, втб, россия
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. ВТБ внедрил для пользователей Android возможность оплаты товаров и услуг по модели онлайн-подписок через систему быстрых платежей (СБП), сообщает банк.
Управлять подписками на площадках магазинов пользователи могут централизованно через единый интерфейс в ВТБ Онлайн, в том числе устанавливать лимиты списаний, удалять или возобновлять подписки, не переходя на сам сайт, где они были сделаны.
Тестирование оплат при помощи СБП по модели онлайн-подписок в России началось летом 2021 года. ВТБ
принимал участие в рабочей группе по его разработке и внедрению.
"Такой способ оплаты похож на уже привычную схему с использованием банковской карты: клиент заходит на сайт торгово-сервисного предприятия, где собирается сделать покупку, выбирает оплату через СБП, оплачивает покупку по ссылке или QR-коду и сохраняет данные для дальнейших оплат. Либо отдельной кнопкой привязывает счёт без оплаты для будущих покупок. При повторной покупке пользователь выбирает оплату по СБП и средства автоматически списываются без необходимости входа в банковское приложение", - пояснили в банке.
Комиссия за платежи по СБП не взимается, дополнительных подтверждений платежа не требуется. Сервис доступен пользователям приложения на платформе Android с версии 16.9 и выше.
"В I квартале интернет-торговля в России выросла более, чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,25 триллиона рублей. По данным АКИТ, доля электронной торговли в общем обороте розницы составила 11,2%, превысив на процент даже исторический максимум 2020 года. Технически нет разницы – оплачивать онлайн товары и услуги с привязанной банковской карты или со счета через СБП. Но для поставщика товаров и услуг такая схема более выгодна, поскольку это гораздо дешевле обычного эквайринга, а конверсия покупателей более высокая. Клиентам такой метод оплаты позволяет отслеживать собственные подписки и не забывать про автоплатежи", - привели в банке комментарий начальника управления "Платежи" Руслана Новикова.