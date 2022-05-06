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Украинские боевики разместили на "Азоте" в Северодонецке тяжелое вооружение - РИА Новости, 06.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220506/vooruzhenie-1787321079.html
Украинские боевики разместили на "Азоте" в Северодонецке тяжелое вооружение
Украинские боевики разместили на "Азоте" в Северодонецке тяжелое вооружение - РИА Новости, 06.05.2022
Украинские боевики разместили на "Азоте" в Северодонецке тяжелое вооружение
Украинские боевики на предприятии "Азот" в Северодонецке разместили тяжелое вооружение, удерживают в качестве живого щита более тысячи человек и систематически... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T22:02
2022-05-06T22:07
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
в мире
северодонецк
первомайск
донбасс
лнр
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинские боевики на предприятии "Азот" в Северодонецке разместили тяжелое вооружение, удерживают в качестве живого щита более тысячи человек и систематически обстреливают из РСЗО Первомайск, Стаханов и Калиново, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."На территории предприятия "Азот" в Северодонецке Луганской народной республики, боевики разместили тяжелое вооружение, а в качестве "живого щита" в подземных сооружениях удерживают более тысячи работников завода и местных жителей", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что это было сделано по указанию кураторов из США и Великобритании."При этом националисты систематически обстреливают из РСЗО населенные пункты Первомайск, Стаханов и Калиново, тем самым провоцируют Вооруженные Силы России на ответный удар, с целью дальнейшего обвинения российских военнослужащих в уничтожении мирных жителей и возникновении техногенной катастрофы в республике", - добавил Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина
северодонецк
первомайск
донбасс
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министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, северодонецк, первомайск, донбасс, лнр
22:02 06.05.2022 (обновлено: 22:07 06.05.2022)
 
Украинские боевики разместили на "Азоте" в Северодонецке тяжелое вооружение

МО: украинские боевики разместили на предприятии "Азот" в Северодонецке тяжелое вооружение

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНа въезде в город Северодонецк
На въезде в город Северодонецк - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинские боевики на предприятии "Азот" в Северодонецке разместили тяжелое вооружение, удерживают в качестве живого щита более тысячи человек и систематически обстреливают из РСЗО Первомайск, Стаханов и Калиново, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"На территории предприятия "Азот" в Северодонецке Луганской народной республики, боевики разместили тяжелое вооружение, а в качестве "живого щита" в подземных сооружениях удерживают более тысячи работников завода и местных жителей", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что это было сделано по указанию кураторов из США и Великобритании.
"При этом националисты систематически обстреливают из РСЗО населенные пункты Первомайск, Стаханов и Калиново, тем самым провоцируют Вооруженные Силы России на ответный удар, с целью дальнейшего обвинения российских военнослужащих в уничтожении мирных жителей и возникновении техногенной катастрофы в республике", - добавил Мизинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВ миреСеверодонецкПервомайскДонбассЛНР
 
 
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