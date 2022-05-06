https://ria.ru/20220506/vooruzhenie-1787321079.html

Украинские боевики разместили на "Азоте" в Северодонецке тяжелое вооружение

Украинские боевики разместили на "Азоте" в Северодонецке тяжелое вооружение - РИА Новости, 06.05.2022

Украинские боевики разместили на "Азоте" в Северодонецке тяжелое вооружение

Украинские боевики на предприятии "Азот" в Северодонецке разместили тяжелое вооружение, удерживают в качестве живого щита более тысячи человек и систематически... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T22:02

2022-05-06T22:02

2022-05-06T22:07

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

в мире

северодонецк

первомайск

донбасс

лнр

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинские боевики на предприятии "Азот" в Северодонецке разместили тяжелое вооружение, удерживают в качестве живого щита более тысячи человек и систематически обстреливают из РСЗО Первомайск, Стаханов и Калиново, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."На территории предприятия "Азот" в Северодонецке Луганской народной республики, боевики разместили тяжелое вооружение, а в качестве "живого щита" в подземных сооружениях удерживают более тысячи работников завода и местных жителей", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что это было сделано по указанию кураторов из США и Великобритании."При этом националисты систематически обстреливают из РСЗО населенные пункты Первомайск, Стаханов и Калиново, тем самым провоцируют Вооруженные Силы России на ответный удар, с целью дальнейшего обвинения российских военнослужащих в уничтожении мирных жителей и возникновении техногенной катастрофы в республике", - добавил Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220506/genotsid-1787240499.html

украина

северодонецк

первомайск

донбасс

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министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, северодонецк, первомайск, донбасс, лнр