https://ria.ru/20220506/volontery-1787268156.html
Путин отметил вклад "Волонтеров Победы" в патриотическое воспитание
Путин отметил вклад "Волонтеров Победы" в патриотическое воспитание - РИА Новости, 06.05.2022
Путин отметил вклад "Волонтеров Победы" в патриотическое воспитание
Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов Всероссийского конкурса "Послы Победы" и отметил вклад организации "Волонтеры Победы" в... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:24
2022-05-06T17:24
2022-05-06T18:09
общество
москва
волонтеры победы
день победы
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов Всероссийского конкурса "Послы Победы" и отметил вклад организации "Волонтеры Победы" в патриотическое воспитание молодежи и поддержку ветеранов.Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля."Сегодня, в преддверии Дня Победы, в Москве собрались добровольцы из многих регионов страны, представители одной из наиболее крупных и авторитетных молодежных организаций — "Волонтеры Победы". Каждый из вас занимается важным, общественно значимым делом, вносит личный вклад в сбережение памяти о Великой Отечественной войне и ее героях", — говорится в телеграмме.Как отметил глава государства, забота о воинских захоронениях и восстановление "утерянных страниц семейной истории" достойны самого глубокого уважения и являются благородной и востребованной работой.Путин выразил уверенность в том, что мероприятие пройдет на высоком организационном и творческом уровне, а движение будет и впредь развиваться, вовлекать в орбиту своей деятельности новых участников. Президент также пожелал им всего наилучшего и поздравил с приближающимся Днем Победы.
https://ria.ru/20220505/veterany-1786938462.html
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общество, москва, волонтеры победы, день победы, владимир путин, россия
17:24 06.05.2022 (обновлено: 18:09 06.05.2022)
Путин отметил вклад "Волонтеров Победы" в патриотическое воспитание
Путин: "Волонтеры Победы" уделяют неизменное внимание патриотическому воспитанию молодежи