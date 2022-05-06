https://ria.ru/20220506/volontery-1787268156.html

Путин отметил вклад "Волонтеров Победы" в патриотическое воспитание

Путин отметил вклад "Волонтеров Победы" в патриотическое воспитание - РИА Новости, 06.05.2022

Путин отметил вклад "Волонтеров Победы" в патриотическое воспитание

Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов Всероссийского конкурса "Послы Победы" и отметил вклад организации "Волонтеры Победы" в... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T17:24

2022-05-06T17:24

2022-05-06T18:09

общество

москва

волонтеры победы

день победы

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:165:2937:1817_1920x0_80_0_0_4b16e28ecfe9abe57cf2e5c1ce7bec53.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов Всероссийского конкурса "Послы Победы" и отметил вклад организации "Волонтеры Победы" в патриотическое воспитание молодежи и поддержку ветеранов.Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля."Сегодня, в преддверии Дня Победы, в Москве собрались добровольцы из многих регионов страны, представители одной из наиболее крупных и авторитетных молодежных организаций — "Волонтеры Победы". Каждый из вас занимается важным, общественно значимым делом, вносит личный вклад в сбережение памяти о Великой Отечественной войне и ее героях", — говорится в телеграмме.Как отметил глава государства, забота о воинских захоронениях и восстановление "утерянных страниц семейной истории" достойны самого глубокого уважения и являются благородной и востребованной работой.Путин выразил уверенность в том, что мероприятие пройдет на высоком организационном и творческом уровне, а движение будет и впредь развиваться, вовлекать в орбиту своей деятельности новых участников. Президент также пожелал им всего наилучшего и поздравил с приближающимся Днем Победы.

https://ria.ru/20220505/veterany-1786938462.html

https://ria.ru/20220427/georgievskaya-1785775769.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, волонтеры победы, день победы, владимир путин, россия