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Орбан сравнил идею об эмбарго на энергоресурсы из России с атомной бомбой - РИА Новости, 06.05.2022
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Орбан сравнил идею об эмбарго на энергоресурсы из России с атомной бомбой
Орбан сравнил идею об эмбарго на энергоресурсы из России с атомной бомбой - РИА Новости, 06.05.2022
Орбан сравнил идею об эмбарго на энергоресурсы из России с атомной бомбой
Эмбарго на импорт российских энергоносителей несет большую опасность для Венгрии, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T09:22
2022-05-06T11:09
в мире
венгрия
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
эрик мамер
владимир путин
чехия
россия
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Эмбарго на импорт российских энергоносителей несет большую опасность для Венгрии, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан."Глава Еврокомиссии игнорирует тот факт, что страны Евросоюза совершенно в разных условиях, и вносит предложение, не учитывающее индивидуальные параметры стран. Мы не можем это принять, потому что для Венгрии это равняется атомной бомбе", — приводит его слова портал index.hu.По словам венгерского премьера, процесс смены поставщика будет длительным и затратным."Нам потребуется минимум пять лет, а также деньги, чтобы мы могли перестроиться на другой порядок и реорганизовать заводы, поэтому мы вернули предложение Еврокомиссии на доработку", — добавил он.Орбан отметил, что Венгрия заинтересована в конструктивном диалоге с Брюсселем."Если бы мы не вернули предложение, сокращение коммунальных расходов (соцпрограмма в Венгрии. — Прим. ред.) закончилось бы с понедельника", — заметил политик.В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. По ее словам, отказ будет постепенным, до конца 2022 года. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уточнил: предложение по нефтяному эмбарго учитывает, что некоторые страны ЕС больше зависят от российских энергоресурсов, чем остальные члены сообщества.По данным СМИ, в среду постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного запрета официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия — исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220505/sanktsii-1787089172.html
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в мире, венгрия, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, эрик мамер, владимир путин, чехия, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
09:22 06.05.2022 (обновлено: 11:09 06.05.2022)
 
Орбан сравнил идею об эмбарго на энергоресурсы из России с атомной бомбой

Премьер Венгрии Орбан сравнил идею ЕС об эмбарго на энергоресурсы из России с атомной бомбой

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Эмбарго на импорт российских энергоносителей несет большую опасность для Венгрии, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.
"Глава Еврокомиссии игнорирует тот факт, что страны Евросоюза совершенно в разных условиях, и вносит предложение, не учитывающее индивидуальные параметры стран. Мы не можем это принять, потому что для Венгрии это равняется атомной бомбе", — приводит его слова портал index.hu.
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 21:03В мире
Венгрия не сможет поддержать санкции ЕС против РФ "в их нынешнем виде"
По словам венгерского премьера, процесс смены поставщика будет длительным и затратным.
"Нам потребуется минимум пять лет, а также деньги, чтобы мы могли перестроиться на другой порядок и реорганизовать заводы, поэтому мы вернули предложение Еврокомиссии на доработку", — добавил он.
Орбан отметил, что Венгрия заинтересована в конструктивном диалоге с Брюсселем.
"Если бы мы не вернули предложение, сокращение коммунальных расходов (соцпрограмма в Венгрии. — Прим. ред.) закончилось бы с понедельника", — заметил политик.
В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. По ее словам, отказ будет постепенным, до конца 2022 года. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уточнил: предложение по нефтяному эмбарго учитывает, что некоторые страны ЕС больше зависят от российских энергоресурсов, чем остальные члены сообщества.
По данным СМИ, в среду постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного запрета официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия — исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 15:27
Эмбарго на поставки нефти разрушит экономику Венгрии, заявили в Будапеште
 
В миреВенгрияВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенЭрик МамерВладимир ПутинЧехияРоссияЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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