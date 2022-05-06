https://ria.ru/20220506/vengriya-1787131788.html

Орбан сравнил идею об эмбарго на энергоресурсы из России с атомной бомбой

Орбан сравнил идею об эмбарго на энергоресурсы из России с атомной бомбой - РИА Новости, 06.05.2022

Орбан сравнил идею об эмбарго на энергоресурсы из России с атомной бомбой

Эмбарго на импорт российских энергоносителей несет большую опасность для Венгрии, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T09:22

2022-05-06T09:22

2022-05-06T11:09

в мире

венгрия

виктор орбан

урсула фон дер ляйен

эрик мамер

владимир путин

чехия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:57:2797:1630_1920x0_80_0_0_13074e0ac7475fed649f9b3efe863346.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Эмбарго на импорт российских энергоносителей несет большую опасность для Венгрии, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан."Глава Еврокомиссии игнорирует тот факт, что страны Евросоюза совершенно в разных условиях, и вносит предложение, не учитывающее индивидуальные параметры стран. Мы не можем это принять, потому что для Венгрии это равняется атомной бомбе", — приводит его слова портал index.hu.По словам венгерского премьера, процесс смены поставщика будет длительным и затратным."Нам потребуется минимум пять лет, а также деньги, чтобы мы могли перестроиться на другой порядок и реорганизовать заводы, поэтому мы вернули предложение Еврокомиссии на доработку", — добавил он.Орбан отметил, что Венгрия заинтересована в конструктивном диалоге с Брюсселем."Если бы мы не вернули предложение, сокращение коммунальных расходов (соцпрограмма в Венгрии. — Прим. ред.) закончилось бы с понедельника", — заметил политик.В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. По ее словам, отказ будет постепенным, до конца 2022 года. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уточнил: предложение по нефтяному эмбарго учитывает, что некоторые страны ЕС больше зависят от российских энергоресурсов, чем остальные члены сообщества.По данным СМИ, в среду постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного запрета официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия — исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.

https://radiosputnik.ria.ru/20220505/sanktsii-1787089172.html

https://ria.ru/20220504/embargo-1786821831.html

венгрия

чехия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, эрик мамер, владимир путин, чехия, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии