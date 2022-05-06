09:22 06.05.2022 (обновлено: 11:09 06.05.2022)
Орбан сравнил идею об эмбарго на энергоресурсы из России с атомной бомбой
Премьер Венгрии Орбан сравнил идею ЕС об эмбарго на энергоресурсы из России с атомной бомбой
© Sputnik / Виктор Толочко
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Эмбарго на импорт российских энергоносителей несет большую опасность для Венгрии, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.
"Глава Еврокомиссии игнорирует тот факт, что страны Евросоюза совершенно в разных условиях, и вносит предложение, не учитывающее индивидуальные параметры стран. Мы не можем это принять, потому что для Венгрии это равняется атомной бомбе", — приводит его слова портал index.hu.
По словам венгерского премьера, процесс смены поставщика будет длительным и затратным.
"Нам потребуется минимум пять лет, а также деньги, чтобы мы могли перестроиться на другой порядок и реорганизовать заводы, поэтому мы вернули предложение Еврокомиссии на доработку", — добавил он.
Орбан отметил, что Венгрия заинтересована в конструктивном диалоге с Брюсселем.
"Если бы мы не вернули предложение, сокращение коммунальных расходов (соцпрограмма в Венгрии. — Прим. ред.) закончилось бы с понедельника", — заметил политик.
В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. По ее словам, отказ будет постепенным, до конца 2022 года. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уточнил: предложение по нефтяному эмбарго учитывает, что некоторые страны ЕС больше зависят от российских энергоресурсов, чем остальные члены сообщества.
По данным СМИ, в среду постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного запрета официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия — исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.