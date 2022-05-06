https://ria.ru/20220506/valyuta-1787243344.html
Официальный курс доллара с субботы составил 67,38 рубля
Официальный курс доллара с субботы составил 67,38 рубля - РИА Новости, 06.05.2022
Официальный курс доллара с субботы составил 67,38 рубля
Банк России установил официальные курсы доллара и евро к рублю с субботы. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:05
2022-05-06T16:05
2022-05-06T17:03
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
доллар
евро
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Банк России установил официальные курсы доллара и евро к рублю с субботы.Как следует из данных ЦБ, американская валюта выросла на 1,15 рубля, до 67,4 рубля за доллар, европейская — на 1,03 рубля, до 71,1 рубля.Регулятор определяет официальные курсы евро и доллара к рублю на основании рыночных курсов Московской биржи.С недавних пор официальный курс в паре "доллар — рубль" рассчитывается по сделкам в коридоре с 10:00 до 15:30 мск, тогда как ранее нижнее значение было на час позже. Новые правила также коснутся курсов евро и юаня.В марте регулятор ограничил возможность банков продавать наличную валюту гражданам. Впрочем, с 18 апреля кредитные организации снова могут делать это, однако для продажи доступны только те деньги, которые поступили в кассы с 9 апреля.
https://ria.ru/20220506/preduprezhdenie-1787240132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, доллар, евро
16:05 06.05.2022 (обновлено: 17:03 06.05.2022)
Официальный курс доллара с субботы составил 67,38 рубля
Официальный курс доллара с субботы составил 67,38 рубля, евро — 71,1 рубля