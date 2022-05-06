https://ria.ru/20220506/valyuta-1787243344.html

Официальный курс доллара с субботы составил 67,38 рубля

Официальный курс доллара с субботы составил 67,38 рубля - РИА Новости, 06.05.2022

Официальный курс доллара с субботы составил 67,38 рубля

Банк России установил официальные курсы доллара и евро к рублю с субботы. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T16:05

2022-05-06T16:05

2022-05-06T17:03

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

доллар

евро

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Банк России установил официальные курсы доллара и евро к рублю с субботы.Как следует из данных ЦБ, американская валюта выросла на 1,15 рубля, до 67,4 рубля за доллар, европейская — на 1,03 рубля, до 71,1 рубля.Регулятор определяет официальные курсы евро и доллара к рублю на основании рыночных курсов Московской биржи.С недавних пор официальный курс в паре "доллар — рубль" рассчитывается по сделкам в коридоре с 10:00 до 15:30 мск, тогда как ранее нижнее значение было на час позже. Новые правила также коснутся курсов евро и юаня.В марте регулятор ограничил возможность банков продавать наличную валюту гражданам. Впрочем, с 18 апреля кредитные организации снова могут делать это, однако для продажи доступны только те деньги, которые поступили в кассы с 9 апреля.

https://ria.ru/20220506/preduprezhdenie-1787240132.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, доллар, евро