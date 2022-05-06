https://ria.ru/20220506/uregulirovanie-1787311304.html

Формат "5+2" по урегулированию в ПМР невозможен, заявил Красносельский

Формат "5+2" по урегулированию в ПМР невозможен, заявил Красносельский - РИА Новости, 06.05.2022

Формат "5+2" по урегулированию в ПМР невозможен, заявил Красносельский

Формат "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта невозможен по объективным причинам, необходимо развивать контакты в формате "1+1", заявил в пятницу... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T20:35

2022-05-06T20:35

2022-05-06T20:35

в мире

молдавия

украина

обсе

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Формат "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта невозможен по объективным причинам, необходимо развивать контакты в формате "1+1", заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский."Формат 5+2 в заморозке, два гаранта - Россия и Украина - воюют между собой. Как их посадить за стол переговоров? Наверное, немыслимо на сегодняшний день. Необходимо развивать контакты в формате "1+1", - сказал глава ПМР.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 и 2021 годов не удалось провести ни одного заседания в этом формате.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220506/pridnestrove-1787152390.html

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в мире, молдавия, украина, обсе, вадим красносельский