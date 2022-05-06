https://ria.ru/20220506/uregulirovanie-1787167808.html

Макей рассказал, каким должно быть решение по урегулированию на Украине

Макей рассказал, каким должно быть решение по урегулированию на Украине - РИА Новости, 06.05.2022

Макей рассказал, каким должно быть решение по урегулированию на Украине

Решение по урегулированию на Украине должно быть на основе интересов Украины, РФ и Белоруссии, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:49

2022-05-06T11:49

2022-05-06T12:08

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МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Решение по урегулированию на Украине должно быть на основе интересов Украины, РФ и Белоруссии, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей."Мы заинтересованы в скорейшем разрешении этого конфликта в соседней стране. Должно быть найдено решение этого вопроса, но на основе баланса интересов, который был бы принципиально важен и для РФ, и для Украины, и для Белоруссии", - приводит слова Макея агентство Sputnik. "По большому счету, не важно, где могли бы состояться эти переговоры, важно чтобы был конкретный результат, который бы устраивал все стороны, и важна искренняя заинтересованность всех сторон разрешения конфликта", - отметил министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220426/putin-1785618887.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, белоруссия, украина, мид белоруссии, владимир макей , ситуация в днр и лнр