https://ria.ru/20220506/ukraina-1787191216.html

На Украине задержали граждан, продававших гумпомощь Запада для армии

На Украине задержали граждан, продававших гумпомощь Запада для армии - РИА Новости, 06.05.2022

На Украине задержали граждан, продававших гумпомощь Запада для армии

Офис генерального прокурора Украины сообщил о задержании во Львовской области двух человек с поличным при попытке продать бронежилеты и каски, поступившие в... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:21

2022-05-06T13:21

2022-05-06T13:21

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил о задержании во Львовской области двух человек с поличным при попытке продать бронежилеты и каски, поступившие в страну в качестве гуманитарной помощи, на сумму более 535 тысяч гривен (1,2 миллиона рублей)."По данным следствия, жители Львовщины во время военного положения организовали незаконную реализацию военного снаряжения, полученного как гуманитарная помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Как уточняется, мужчин задержали во время продажи партии бронежилетов и военных касок на общую сумму 535 тысяч гривен (1,2 миллиона рублей). По данным следствия, задержанные также присваивали добровольные пожертвования благотворителей, выводя их со счетов через банковские терминалы и отделения.Как сообщило интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, задержанные - бывший глава управления инвестиционной политики Львовской обгосадминистрации Роман Матис и главный редактор издания Mind.UA Евгений Шпитко.

https://ria.ru/20220316/ofitsery-1778445278.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, страна.ua, украина