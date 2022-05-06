https://ria.ru/20220506/ukraina-1787191216.html
На Украине задержали граждан, продававших гумпомощь Запада для армии
На Украине задержали граждан, продававших гумпомощь Запада для армии - РИА Новости, 06.05.2022
На Украине задержали граждан, продававших гумпомощь Запада для армии
Офис генерального прокурора Украины сообщил о задержании во Львовской области двух человек с поличным при попытке продать бронежилеты и каски, поступившие в... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:21
2022-05-06T13:21
2022-05-06T13:21
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил о задержании во Львовской области двух человек с поличным при попытке продать бронежилеты и каски, поступившие в страну в качестве гуманитарной помощи, на сумму более 535 тысяч гривен (1,2 миллиона рублей)."По данным следствия, жители Львовщины во время военного положения организовали незаконную реализацию военного снаряжения, полученного как гуманитарная помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Как уточняется, мужчин задержали во время продажи партии бронежилетов и военных касок на общую сумму 535 тысяч гривен (1,2 миллиона рублей). По данным следствия, задержанные также присваивали добровольные пожертвования благотворителей, выводя их со счетов через банковские терминалы и отделения.Как сообщило интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, задержанные - бывший глава управления инвестиционной политики Львовской обгосадминистрации Роман Матис и главный редактор издания Mind.UA Евгений Шпитко.
https://ria.ru/20220316/ofitsery-1778445278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, страна.ua, украина
На Украине задержали граждан, продававших гумпомощь Запада для армии
На Украине задержали граждан, пытавшихся продать западную гумпомощь для армии
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Офис генерального прокурора Украины сообщил
о задержании во Львовской области двух человек с поличным при попытке продать бронежилеты и каски, поступившие в страну в качестве гуманитарной помощи, на сумму более 535 тысяч гривен (1,2 миллиона рублей).
"По данным следствия, жители Львовщины во время военного положения организовали незаконную реализацию военного снаряжения, полученного как гуманитарная помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как уточняется, мужчин задержали во время продажи партии бронежилетов и военных касок на общую сумму 535 тысяч гривен (1,2 миллиона рублей). По данным следствия, задержанные также присваивали добровольные пожертвования благотворителей, выводя их со счетов через банковские терминалы и отделения.
Как сообщило интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, задержанные - бывший глава управления инвестиционной политики Львовской обгосадминистрации Роман Матис и главный редактор издания Mind.UA Евгений Шпитко.