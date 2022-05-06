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МИД назвал угрозы Мадрида выслать посла России давлением на главу миссии
МИД назвал угрозы Мадрида выслать посла России давлением на главу миссии - РИА Новости, 06.05.2022
МИД назвал угрозы Мадрида выслать посла России давлением на главу миссии
Москва расценивает рассуждения главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса о том, высылать или не высылать российского посла в Мадриде, как попытку оказать... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T20:51
2022-05-06T20:51
2022-05-06T20:51
в мире
испания
евросоюз
нато
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Москва расценивает рассуждения главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса о том, высылать или не высылать российского посла в Мадриде, как попытку оказать давление на главу российской дипмиссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление испанского министра."Сама постановка вопроса и публичные рассуждения о том, высылать или не высылать посла иностранного государства из страны, свидетельствует о безрассудном копировании испанским руководством линии ряда наиболее русофобских и озлобленных государств ЕС и НАТО, а также об утрате властями способности к самостоятельной и сбалансированной оценке происходящих процессов на Европейском континенте. А ремарки насчет того, что после массовой безосновательной высылки российских дипломатов Испания тем самым демонстрирует "открытость" к диалогу с нами, только подтверждают этот вывод", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства."Расцениваем подобные высказывания главы испанского внешнеполитического ведомства как неэтичную попытку оказания давления на руководителя российской дипмиссии. Такой подход вряд ли будет способствовать поддержанию двусторонних связей и сохранению перспектив нормализации российско-испанского взаимодействия", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20220505/sanktsii-1786927752.html
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в мире, испания, евросоюз, нато, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
МИД назвал угрозы Мадрида выслать посла России давлением на главу миссии
Захарова назвала угрозы Мадрида выслать посла России давлением на главу миссии