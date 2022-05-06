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МИД назвал угрозы Мадрида выслать посла России давлением на главу миссии - РИА Новости, 06.05.2022
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МИД назвал угрозы Мадрида выслать посла России давлением на главу миссии
МИД назвал угрозы Мадрида выслать посла России давлением на главу миссии - РИА Новости, 06.05.2022
МИД назвал угрозы Мадрида выслать посла России давлением на главу миссии
Москва расценивает рассуждения главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса о том, высылать или не высылать российского посла в Мадриде, как попытку оказать... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T20:51
2022-05-06T20:51
в мире
испания
евросоюз
нато
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Москва расценивает рассуждения главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса о том, высылать или не высылать российского посла в Мадриде, как попытку оказать давление на главу российской дипмиссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление испанского министра."Сама постановка вопроса и публичные рассуждения о том, высылать или не высылать посла иностранного государства из страны, свидетельствует о безрассудном копировании испанским руководством линии ряда наиболее русофобских и озлобленных государств ЕС и НАТО, а также об утрате властями способности к самостоятельной и сбалансированной оценке происходящих процессов на Европейском континенте. А ремарки насчет того, что после массовой безосновательной высылки российских дипломатов Испания тем самым демонстрирует "открытость" к диалогу с нами, только подтверждают этот вывод", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства."Расцениваем подобные высказывания главы испанского внешнеполитического ведомства как неэтичную попытку оказания давления на руководителя российской дипмиссии. Такой подход вряд ли будет способствовать поддержанию двусторонних связей и сохранению перспектив нормализации российско-испанского взаимодействия", - подчеркнула Захарова.
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в мире, испания, евросоюз, нато, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
20:51 06.05.2022
 
МИД назвал угрозы Мадрида выслать посла России давлением на главу миссии

Захарова назвала угрозы Мадрида выслать посла России давлением на главу миссии

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМадрид, Испания
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Мадрид, Испания. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Москва расценивает рассуждения главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса о том, высылать или не высылать российского посла в Мадриде, как попытку оказать давление на главу российской дипмиссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление испанского министра.
"Сама постановка вопроса и публичные рассуждения о том, высылать или не высылать посла иностранного государства из страны, свидетельствует о безрассудном копировании испанским руководством линии ряда наиболее русофобских и озлобленных государств ЕС и НАТО, а также об утрате властями способности к самостоятельной и сбалансированной оценке происходящих процессов на Европейском континенте. А ремарки насчет того, что после массовой безосновательной высылки российских дипломатов Испания тем самым демонстрирует "открытость" к диалогу с нами, только подтверждают этот вывод", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства.
"Расцениваем подобные высказывания главы испанского внешнеполитического ведомства как неэтичную попытку оказания давления на руководителя российской дипмиссии. Такой подход вряд ли будет способствовать поддержанию двусторонних связей и сохранению перспектив нормализации российско-испанского взаимодействия", - подчеркнула Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 10:31
Захарова не исключила ответных санкций в отношении британских журналистов
 
В миреИспанияЕвросоюзНАТОСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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