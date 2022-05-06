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На Кубани эвакуировали всех туристов, застрявших из-за подъема реки - РИА Новости, 06.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220506/turisty-1787183249.html
На Кубани эвакуировали всех туристов, застрявших из-за подъема реки
На Кубани эвакуировали всех туристов, застрявших из-за подъема реки - РИА Новости, 06.05.2022
На Кубани эвакуировали всех туристов, застрявших из-за подъема реки
Спасатели эвакуировали всех туристов, которые оказались заблокированными на берегу реки Губс в Краснодарском крае из-за поднявшейся воды, рассказали РИА Новости РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:48
2022-05-06T14:27
армавир
происшествия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА/КРАСНОДАР, 6 мая — РИА Новости. Спасатели эвакуировали всех туристов, которые оказались заблокированными на берегу реки Губс в Краснодарском крае из-за поднявшейся воды, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."Все 75 туристов эвакуированы на туристическую базу. После чего их перевезут в Армавир для дальнейшего убытия к местам проживания", — сказал собеседник агентства.Группа, следовавшая по маршруту Кизинка — станция Баракаевская, попросила у спасателей помощи из-за непогоды. В районе на момент происшествия было плюс десять градусов по Цельсию при слабом дожде со снегом и порывами ветра до трех метров в секунду. Их эвакуировали на трех автомобилях ГАЗ-66, также обсуждалось привлечение вертолетов к операции, но этой меры не потребовалось.По данным оперативного штаба Краснодарского края, сейчас людей перевозят из станицы Баракаевской в пункт временного размещения в ДК станицы Губской, где есть врачи и горячее питание.
https://ria.ru/20220502/kamchatka-1786523013.html
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армавир, происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
12:48 06.05.2022 (обновлено: 14:27 06.05.2022)
 
На Кубани эвакуировали всех туристов, застрявших из-за подъема реки

На Кубани спасатели эвакуировали 75 туристов, попросивших помощи из-за подъема уровня реки

© Фото : ГУ МЧС по Краснодарскому краюЭвакуация туристов, заблокированных на берегу реки Губс в Краснодарском крае
Эвакуация туристов, заблокированных на берегу реки Губс в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Фото : ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Эвакуация туристов, заблокированных на берегу реки Губс в Краснодарском крае
Читать ria.ru в
МОСКВА/КРАСНОДАР, 6 мая — РИА Новости. Спасатели эвакуировали всех туристов, которые оказались заблокированными на берегу реки Губс в Краснодарском крае из-за поднявшейся воды, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Все 75 туристов эвакуированы на туристическую базу. После чего их перевезут в Армавир для дальнейшего убытия к местам проживания", — сказал собеседник агентства.
Группа, следовавшая по маршруту Кизинка — станция Баракаевская, попросила у спасателей помощи из-за непогоды. В районе на момент происшествия было плюс десять градусов по Цельсию при слабом дожде со снегом и порывами ветра до трех метров в секунду. Их эвакуировали на трех автомобилях ГАЗ-66, также обсуждалось привлечение вертолетов к операции, но этой меры не потребовалось.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, сейчас людей перевозят из станицы Баракаевской в пункт временного размещения в ДК станицы Губской, где есть врачи и горячее питание.
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ТуризмАрмавирПроисшествияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - Туризм
 
 
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