https://ria.ru/20220506/turisty-1787183249.html

На Кубани эвакуировали всех туристов, застрявших из-за подъема реки

На Кубани эвакуировали всех туристов, застрявших из-за подъема реки - РИА Новости, 06.05.2022

На Кубани эвакуировали всех туристов, застрявших из-за подъема реки

Спасатели эвакуировали всех туристов, которые оказались заблокированными на берегу реки Губс в Краснодарском крае из-за поднявшейся воды, рассказали РИА Новости РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:48

2022-05-06T12:48

2022-05-06T14:27

армавир

происшествия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА/КРАСНОДАР, 6 мая — РИА Новости. Спасатели эвакуировали всех туристов, которые оказались заблокированными на берегу реки Губс в Краснодарском крае из-за поднявшейся воды, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."Все 75 туристов эвакуированы на туристическую базу. После чего их перевезут в Армавир для дальнейшего убытия к местам проживания", — сказал собеседник агентства.Группа, следовавшая по маршруту Кизинка — станция Баракаевская, попросила у спасателей помощи из-за непогоды. В районе на момент происшествия было плюс десять градусов по Цельсию при слабом дожде со снегом и порывами ветра до трех метров в секунду. Их эвакуировали на трех автомобилях ГАЗ-66, также обсуждалось привлечение вертолетов к операции, но этой меры не потребовалось.По данным оперативного штаба Краснодарского края, сейчас людей перевозят из станицы Баракаевской в пункт временного размещения в ДК станицы Губской, где есть врачи и горячее питание.

https://ria.ru/20220502/kamchatka-1786523013.html

армавир

краснодарский край

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

армавир, происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм