https://ria.ru/20220506/tsentrobank-1787141076.html

Центробанк сообщил о восстановлении штатной работы платежной системы

Центробанк сообщил о восстановлении штатной работы платежной системы - РИА Новости, 06.05.2022

Центробанк сообщил о восстановлении штатной работы платежной системы

Все сервисы платежной системы Банка России, а также Система передачи финансовых сообщений теперь работают штатно, сообщает ведомство. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T10:16

2022-05-06T10:16

2022-05-06T10:21

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

swift

технологии

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Все сервисы платежной системы Банка России, а также Система передачи финансовых сообщений теперь работают штатно, сообщает ведомство."С 09.38 мск все сервисы платежной системы Банка России, а также Система передачи финансовых сообщений (СПФС) работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.Утром в пятницу ЦБ сообщал, что операции в Системе быстрых платежей (СБП, позволяет переводить деньги по номеру телефона), а также в других сервисах платежной системы Банка России и в Системе передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог SWIFT) обрабатываются медленнее из-за технических работ, средства клиентов сохранны.СБП была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг. К системе на данный момент подключено 210 банков, а объем операций в СБП с начала запуска и на 1 апреля текущего года превысил 8 триллионов рублей.Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

https://ria.ru/20220506/tsentrobank-1787130140.html

https://ria.ru/20220505/platezhi-1786983333.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, swift, технологии