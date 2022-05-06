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Центробанк сообщил о восстановлении штатной работы платежной системы - РИА Новости, 06.05.2022
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Центробанк сообщил о восстановлении штатной работы платежной системы
Центробанк сообщил о восстановлении штатной работы платежной системы - РИА Новости, 06.05.2022
Центробанк сообщил о восстановлении штатной работы платежной системы
Все сервисы платежной системы Банка России, а также Система передачи финансовых сообщений теперь работают штатно, сообщает ведомство. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:16
2022-05-06T10:21
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
swift
технологии
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Все сервисы платежной системы Банка России, а также Система передачи финансовых сообщений теперь работают штатно, сообщает ведомство."С 09.38 мск все сервисы платежной системы Банка России, а также Система передачи финансовых сообщений (СПФС) работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.Утром в пятницу ЦБ сообщал, что операции в Системе быстрых платежей (СБП, позволяет переводить деньги по номеру телефона), а также в других сервисах платежной системы Банка России и в Системе передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог SWIFT) обрабатываются медленнее из-за технических работ, средства клиентов сохранны.СБП была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг. К системе на данный момент подключено 210 банков, а объем операций в СБП с начала запуска и на 1 апреля текущего года превысил 8 триллионов рублей.Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
https://ria.ru/20220506/tsentrobank-1787130140.html
https://ria.ru/20220505/platezhi-1786983333.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, swift, технологии
10:16 06.05.2022 (обновлено: 10:21 06.05.2022)
 
Центробанк сообщил о восстановлении штатной работы платежной системы

Центробанк сообщил о восстановлении штатной работы всех сервисов платежной системы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Все сервисы платежной системы Банка России, а также Система передачи финансовых сообщений теперь работают штатно, сообщает ведомство.
"С 09.38 мск все сервисы платежной системы Банка России, а также Система передачи финансовых сообщений (СПФС) работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
09:08
Центробанк предупредил о возможных задержках при проведении операций
Утром в пятницу ЦБ сообщал, что операции в Системе быстрых платежей (СБП, позволяет переводить деньги по номеру телефона), а также в других сервисах платежной системы Банка России и в Системе передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог SWIFT) обрабатываются медленнее из-за технических работ, средства клиентов сохранны.
СБП была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг. К системе на данный момент подключено 210 банков, а объем операций в СБП с начала запуска и на 1 апреля текущего года превысил 8 триллионов рублей.
Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
Логотип приложения СПБэй на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 13:10
ЦБ зафиксировал рост популярности Системы быстрых платежей у россиян
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияSWIFTТехнологии
 
 
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