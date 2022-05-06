https://ria.ru/20220506/tsentrobank-1787130140.html

Центробанк предупредил о возможных задержках при проведении операций

Центробанк предупредил о возможных задержках при проведении операций - РИА Новости, 06.05.2022

Центробанк предупредил о возможных задержках при проведении операций

Банк России предупредил о снижении скорости обработки операций в платежных сервисах ЦБ и Системе передачи финансовых сообщений из-за проведения технических... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T09:08

2022-05-06T09:08

2022-05-06T11:12

экономика

технологии

центральный банк рф (цб рф)

swift

эльвира набиуллина

украина

россия

втб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133845_855:0:3071:1247_1920x0_80_0_0_51566292a32d2b694777f2cde67af795.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Банк России предупредил о снижении скорости обработки операций в платежных сервисах ЦБ и Системе передачи финансовых сообщений из-за проведения технических работ.При этом там отметили, что все средства клиентов остаются в сохранности.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули финансовый сектор и сферу высокотехнологичной продукции.Так, Евросоюз уже отключил от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT семь крупных российских банков: ВТБ, "Россию", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.В ответ на это ЦБ создал Систему передачи финансовых сообщений —альтернативный способ обмена финансовыми сообщениями внутри России. По славам председателя банка Эльвиры Набиуллиной, к СПФС присоединились уже более 50 иностранных организаций.

https://ria.ru/20220505/sanktsii-1787061931.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220504/swift-1786740810.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), swift, эльвира набиуллина, украина, россия, втб