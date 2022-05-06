https://ria.ru/20220506/tsentrobank-1787130140.html
Центробанк предупредил о возможных задержках при проведении операций
Центробанк предупредил о возможных задержках при проведении операций - РИА Новости, 06.05.2022
Центробанк предупредил о возможных задержках при проведении операций
Банк России предупредил о снижении скорости обработки операций в платежных сервисах ЦБ и Системе передачи финансовых сообщений из-за проведения технических... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T09:08
2022-05-06T09:08
2022-05-06T11:12
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
swift
эльвира набиуллина
украина
россия
втб
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Банк России предупредил о снижении скорости обработки операций в платежных сервисах ЦБ и Системе передачи финансовых сообщений из-за проведения технических работ.При этом там отметили, что все средства клиентов остаются в сохранности.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули финансовый сектор и сферу высокотехнологичной продукции.Так, Евросоюз уже отключил от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT семь крупных российских банков: ВТБ, "Россию", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.В ответ на это ЦБ создал Систему передачи финансовых сообщений —альтернативный способ обмена финансовыми сообщениями внутри России. По славам председателя банка Эльвиры Набиуллиной, к СПФС присоединились уже более 50 иностранных организаций.
https://ria.ru/20220505/sanktsii-1787061931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), swift, эльвира набиуллина, украина, россия, втб
09:08 06.05.2022 (обновлено: 11:12 06.05.2022)
Центробанк предупредил о возможных задержках при проведении операций
Центробанк РФ предупредил о задержках при проведении операций из-за технических работ