https://ria.ru/20220506/toplivo-1787211050.html

Украина и Польша договорились о свободном проезде бензовозов

Украина и Польша договорились о свободном проезде бензовозов - РИА Новости, 06.05.2022

Украина и Польша договорились о свободном проезде бензовозов

Министерства инфраструктуры Украины и Польши договорились о свободном проезде через территории обеих стран автотранспорта, перевозящего топливо, сообщили в... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:35

2022-05-06T14:35

2022-05-06T14:35

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министерство инфраструктуры украины

цены на нефть

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министерства инфраструктуры Украины и Польши договорились о свободном проезде через территории обеих стран автотранспорта, перевозящего топливо, сообщили в пятницу в "Укртрансбезопасности"."В результате переговоров министерства инфраструктуры Украины с министерством инфраструктуры и развития Польши достигнута договоренность о проезде без разрешений по территории Республики Польша для транспортных средств, выполняющих перевозку горючего. Режим въезда без разрешений на территорию Украины введен также для польских перевозчиков горючего", - говорится в сообщении "Укртрансбезопасности" в Telegram-канале.Украинское интернет-издание "Страна.ua" ранее сообщало о росте цен на топливо на Украине в связи с прекращением поставок горючего из России и Белоруссии и переходом на европейских поставщиков. "Страна" приводила слова владельца украинской сети АЗС Prime Дмитрия Леушкина, который утверждал, что единственным источником поставок топлива для Украины осталась Европа. По его словам, европейское горючее нужно доставлять автомобильным транспортом, тогда как ранее оно поставлялось по железной дороге и в значительно больших объемах.Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизельного топлива из резервов направят на рынок, чтобы снизить дефицит топлива в стране.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781518826.html

https://ria.ru/20220402/ukraina-1781428753.html

https://ria.ru/20220505/ukraina-1787039611.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, министерство инфраструктуры украины, цены на нефть