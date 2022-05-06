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В Тольятти появился плакат с бабушкой, давшей отпор ВСУ - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220506/tolyatti-1787257048.html
В Тольятти появился плакат с бабушкой, давшей отпор ВСУ
В Тольятти появился плакат с бабушкой, давшей отпор ВСУ - РИА Новости, 07.05.2022
В Тольятти появился плакат с бабушкой, давшей отпор ВСУ
В Тольятти появился плакат с бабушкой, вышедшей к украинским военным с советским флагом, заявили в администрации города. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-06T16:49
2022-05-07T07:57
тольятти
украина
вооруженные силы украины
общество
специальная военная операция на украине
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САМАРА, 6 мая — РИА Новости. В Тольятти появился плакат с бабушкой, вышедшей к украинским военным с советским флагом, заявили в администрации города.Авторами идеи стали два местных жителя — Вадим и Валерий."На плакате изображена бабушка, а позади нее молодая девушка. Это символизирует не только борьбу с нацизмом, но и связь поколений: молодые и пожилые вместе стоят за светлое будущее", — приводит мэрия слова инициаторов акции.Сейчас они устанавливают подсветку, чтобы изображение было видно в темное время суток, добавили в учреждении.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины и ее муж вышли с советским флагом к украинским военным. Те отобрали знамя и стали его топтать, затем предложили бабушке вместо него взять продукты. Она отказалась, сказав, что за этот символ воевали ее родители.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220505/babushka-1786898211.html
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тольятти, украина, вооруженные силы украины, общество
16:49 06.05.2022 (обновлено: 07:57 07.05.2022)
 
В Тольятти появился плакат с бабушкой, давшей отпор ВСУ

В Тольятти появился плакат с бабушкой, вышедшей к украинским военным с флагом СССР

© Фото : Официальное сообщество Тольятти во ВКонтактеПлакат с изображением украинской бабушки Анны на доме в Тольятти
Плакат с изображением украинской бабушки Анны на доме в Тольятти - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Фото : Официальное сообщество Тольятти во ВКонтакте
Плакат с изображением украинской бабушки Анны на доме в Тольятти
Читать ria.ru в
САМАРА, 6 мая — РИА Новости. В Тольятти появился плакат с бабушкой, вышедшей к украинским военным с советским флагом, заявили в администрации города.

"В Тольятти на многоквартирном доме № 5 по улице Ворошилова появился патриотический плакат. <…> На плакате изображена украинская бабушка Анна, которая стала известна после видео в социальных сетях", — говорится в сообщении.

Авторами идеи стали два местных жителя — Вадим и Валерий.
"На плакате изображена бабушка, а позади нее молодая девушка. Это символизирует не только борьбу с нацизмом, но и связь поколений: молодые и пожилые вместе стоят за светлое будущее", — приводит мэрия слова инициаторов акции.
Сейчас они устанавливают подсветку, чтобы изображение было видно в темное время суток, добавили в учреждении.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины и ее муж вышли с советским флагом к украинским военным. Те отобрали знамя и стали его топтать, затем предложили бабушке вместо него взять продукты. Она отказалась, сказав, что за этот символ воевали ее родители.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В Мариуполе открыли памятник украинской бабушке с советским флагом - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 01:11
В Мариуполе появился памятник бабушке, вышедшей к боевикам с флагом СССР
 
Специальная военная операция на УкраинеТольяттиУкраинаВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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