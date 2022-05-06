16:49 06.05.2022 (обновлено: 07:57 07.05.2022)
В Тольятти появился плакат с бабушкой, давшей отпор ВСУ
В Тольятти появился плакат с бабушкой, вышедшей к украинским военным с флагом СССР
© Фото : Официальное сообщество Тольятти во ВКонтактеПлакат с изображением украинской бабушки Анны на доме в Тольятти
Плакат с изображением украинской бабушки Анны на доме в Тольятти
САМАРА, 6 мая — РИА Новости. В Тольятти появился плакат с бабушкой, вышедшей к украинским военным с советским флагом, заявили в администрации города.
"В Тольятти на многоквартирном доме № 5 по улице Ворошилова появился патриотический плакат. <…> На плакате изображена украинская бабушка Анна, которая стала известна после видео в социальных сетях", — говорится в сообщении.
Авторами идеи стали два местных жителя — Вадим и Валерий.
"На плакате изображена бабушка, а позади нее молодая девушка. Это символизирует не только борьбу с нацизмом, но и связь поколений: молодые и пожилые вместе стоят за светлое будущее", — приводит мэрия слова инициаторов акции.
Сейчас они устанавливают подсветку, чтобы изображение было видно в темное время суток, добавили в учреждении.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины и ее муж вышли с советским флагом к украинским военным. Те отобрали знамя и стали его топтать, затем предложили бабушке вместо него взять продукты. Она отказалась, сказав, что за этот символ воевали ее родители.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".