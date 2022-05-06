https://ria.ru/20220506/tolyatti-1787257048.html

В Тольятти появился плакат с бабушкой, давшей отпор ВСУ

В Тольятти появился плакат с бабушкой, давшей отпор ВСУ - РИА Новости, 07.05.2022

В Тольятти появился плакат с бабушкой, давшей отпор ВСУ

В Тольятти появился плакат с бабушкой, вышедшей к украинским военным с советским флагом, заявили в администрации города. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-06T16:49

2022-05-06T16:49

2022-05-07T07:57

тольятти

украина

вооруженные силы украины

общество

специальная военная операция на украине

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САМАРА, 6 мая — РИА Новости. В Тольятти появился плакат с бабушкой, вышедшей к украинским военным с советским флагом, заявили в администрации города.Авторами идеи стали два местных жителя — Вадим и Валерий."На плакате изображена бабушка, а позади нее молодая девушка. Это символизирует не только борьбу с нацизмом, но и связь поколений: молодые и пожилые вместе стоят за светлое будущее", — приводит мэрия слова инициаторов акции.Сейчас они устанавливают подсветку, чтобы изображение было видно в темное время суток, добавили в учреждении.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины и ее муж вышли с советским флагом к украинским военным. Те отобрали знамя и стали его топтать, затем предложили бабушке вместо него взять продукты. Она отказалась, сказав, что за этот символ воевали ее родители.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220505/babushka-1786898211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тольятти, украина, вооруженные силы украины, общество