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Глава Приднестровья заявил, что не приводил ВС в повышенную боеготовность - РИА Новости, 06.05.2022
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Глава Приднестровья заявил, что не приводил ВС в повышенную боеготовность
Глава Приднестровья заявил, что не приводил ВС в повышенную боеготовность - РИА Новости, 06.05.2022
Глава Приднестровья заявил, что не приводил ВС в повышенную боеготовность
Вооруженные силы Приднестровья не приведены в повышенную боеготовность в связи с произошедшими терактами, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T20:57
2022-05-06T20:57
в мире
тирасполь
украина
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Приднестровья не приведены в повышенную боеготовность в связи с произошедшими терактами, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский."Это были настоящие террористические акты, поэтому был введен красный уровень террористической угрозы. Это предполагает всем силовым структурам предпринять определенные действия. Но это не предполагает введение повышенной боевой готовности вооруженных сил", - заявил глава ПМР журналистам.В Приднестровье ранее произошли три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.
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в мире, тирасполь, украина, вадим красносельский
20:57 06.05.2022
 
Глава Приднестровья заявил, что не приводил ВС в повышенную боеготовность

Глава ПМР заявил, что не приводил ВС в повышенную боеготовность в связи с терактами

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Приднестровья не приведены в повышенную боеготовность в связи с произошедшими терактами, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.
"Это были настоящие террористические акты, поэтому был введен красный уровень террористической угрозы. Это предполагает всем силовым структурам предпринять определенные действия. Но это не предполагает введение повышенной боевой готовности вооруженных сил", - заявил глава ПМР журналистам.
В Приднестровье ранее произошли три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.
Глава ПМР Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 20:35
Формат "5+2" по урегулированию в ПМР невозможен, заявил Красносельский
 
В миреТираспольУкраинаВадим Красносельский
 
 
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