Глава Приднестровья заявил, что не приводил ВС в повышенную боеготовность
Глава ПМР заявил, что не приводил ВС в повышенную боеготовность в связи с терактами
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Приднестровья не приведены в повышенную боеготовность в связи с произошедшими терактами, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.
"Это были настоящие террористические акты, поэтому был введен красный уровень террористической угрозы. Это предполагает всем силовым структурам предпринять определенные действия. Но это не предполагает введение повышенной боевой готовности вооруженных сил", - заявил глава ПМР журналистам.
В Приднестровье ранее произошли три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.