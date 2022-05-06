https://ria.ru/20220506/terakty-1787313924.html

Глава Приднестровья заявил, что не приводил ВС в повышенную боеготовность

Глава Приднестровья заявил, что не приводил ВС в повышенную боеготовность - РИА Новости, 06.05.2022

Глава Приднестровья заявил, что не приводил ВС в повышенную боеготовность

Вооруженные силы Приднестровья не приведены в повышенную боеготовность в связи с произошедшими терактами, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T20:57

2022-05-06T20:57

2022-05-06T20:57

в мире

тирасполь

украина

вадим красносельский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763470400_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_dba43ae6bd2d2690d769bf22cede327f.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Приднестровья не приведены в повышенную боеготовность в связи с произошедшими терактами, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский."Это были настоящие террористические акты, поэтому был введен красный уровень террористической угрозы. Это предполагает всем силовым структурам предпринять определенные действия. Но это не предполагает введение повышенной боевой готовности вооруженных сил", - заявил глава ПМР журналистам.В Приднестровье ранее произошли три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.

https://ria.ru/20220506/uregulirovanie-1787311304.html

тирасполь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тирасполь, украина, вадим красносельский