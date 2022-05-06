https://ria.ru/20220506/stagnatsiya-1787320534.html

День 72-й: ВКС России уничтожили новые объекты ВСУ, переговоры в стагнации

День 72-й: ВКС России уничтожили новые объекты ВСУ, переговоры в стагнации - РИА Новости, 06.05.2022

День 72-й: ВКС России уничтожили новые объекты ВСУ, переговоры в стагнации

Минобороны РФ отчиталось в пятницу об уничтожении новых военных объектов Украины: в частности, были поражены 22 пункта управления украинских войск и 3 склада... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T21:59

2022-05-06T21:59

2022-05-06T21:59

специальная военная операция на украине

украина

нато

вооруженные силы рф

су-25

зрк с-300

миг-29

лнр

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Минобороны РФ отчиталось в пятницу об уничтожении новых военных объектов Украины: в частности, были поражены 22 пункта управления украинских войск и 3 склада боеприпасов, более 200 опорных пунктов и районов скоплений живой силы и техники противника.Всего за время проведения специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили более 150 самолетов, 112 вертолетов, а также почти 750 беспилотников.Тем временем, переговоры России и Украины находятся в стагнации, сообщили в российском МИД.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ход операцииРоссийские ВС уничтожили ракетами воздушного базирования крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода "Энергомашспецсталь" в Краматорске, у Новотаврического в Запорожской области уничтожен ракетный комплекс "Точка-У" украинских войск, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Также к утру 6 мая артиллерийские подразделения РФ уничтожили шесть пунктов управления украинских войск, три склада боеприпасов, 26 украинских артиллерийских батарей и 187 опорных пунктов и скоплений сил и техники. Российские ракетные войска уничтожили пусковую установку украинского комплекса С-300, а также поразили пять районов сосредоточения живой силы и техники украинских военных, сказал он. Российской ПВО у Преображенного в ЛНР сбиты один Су-25 и один МиГ-29 воздушных сил Украины, перехвачены 4 баллистические ракеты "Точка-У".На вечернем брифинге Конашенков сообщил, что российские средства ПВО в течение дня сбили украинский истребитель Су-27, семь беспилотников, а также перехватили два снаряда реактивной системы залпового огня "Смерч".ВС РФ высокоточными авиаракетам поразили 31 район сосредоточения живой силы Украины. Ракетные войска РФ уничтожили 22 пункта управления украинских войск и 3 склада боеприпасов, а также 207 опорных пунктов и районов скоплений живой силы и техники противника.Всего с начала специальной военной операции на Украине российские вооруженные силы уничтожили более 150 украинских военных самолетов и более 2 тысяч танков, заявил Конашенков.Вокруг операцииХод операции прокомментировали в пятницу и в МИД. Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев в ходе брифинга заявил, что Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине. Он также добавил, что Россия твердо придерживается принципов, в соответствии с которыми "в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана".Тему операции затронул также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого попросили прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко про якобы затягивание спецоперации на Украине. По словам Пескова, спецоперация России на Украине идет по плану.Комментируя тему российско-украинских переговоров, Зайцев отметил, что они находятся в стагнации, указа на роль поставок западом вооружений на Украину. По его словам, НАТО, выступая за скорейшее прекращение боевых действий, делают все, чтобы этого не допустить."На этом фоне (поставок Запада вооружений Украине - ред.) понятно отсутствие заинтересованности Киева и его западных наставников в поиске мирного урегулирования. Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации", - сказал он.

https://ria.ru/20220506/spetsoperatsiya-1787304251.html

https://ria.ru/20220506/pvo-1787304356.html

https://ria.ru/20220506/spetsoperatsiya-1787188964.html

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