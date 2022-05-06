https://ria.ru/20220506/spetsoperatsiya-1787305250.html

Российские ракетные войска уничтожили 22 пункта управления украинских войск

Российские ракетные войска уничтожили 22 пункта управления украинских войск - РИА Новости, 06.05.2022

Российские ракетные войска уничтожили 22 пункта управления украинских войск

Ракетными войсками РФ уничтожены 22 пункта управления украинских войск и 3 склада боеприпасов, а также 207 опорных пунктов и районов скоплений живой силы и... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T20:02

2022-05-06T20:02

2022-05-06T20:02

специальная военная операция на украине

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донбасс

игорь конашенков

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ракетными войсками РФ уничтожены 22 пункта управления украинских войск и 3 склада боеприпасов, а также 207 опорных пунктов и районов скоплений живой силы и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражены 22 пункта управления, 207 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов", - заявил Конашенков.

https://ria.ru/20220506/spetsoperatsiya-1787304251.html

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донбасс

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Наталья Макарова

украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донбасс, игорь конашенков