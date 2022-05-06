https://ria.ru/20220506/spetsoperatsiya-1787304251.html
Российская армия уничтожила более 150 украинских самолетов
Российская армия уничтожила более 150 украинских самолетов - РИА Новости, 06.05.2022
Российская армия уничтожила более 150 украинских самолетов
Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили более 150 самолетов, 112 вертолетов, а также почти 750 беспилотников,... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T19:52
2022-05-06T19:52
2022-05-06T20:14
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили более 150 самолетов, 112 вертолетов, а также почти 750 беспилотников, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 152 самолета, 112 вертолетов, 749 беспилотных летательных аппаратов, 291 зенитный ракетный комплекс", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 2867 танков и других боевых бронированных машин, 331 установка реактивных систем залпового огня, 1345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2698 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220506/spetsoperatsiya-1787305250.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
19:52 06.05.2022 (обновлено: 20:14 06.05.2022)
Российская армия уничтожила более 150 украинских самолетов
Минобороны: российская армия уничтожила более 150 украинских самолетов и 112 вертолетов