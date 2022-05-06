https://ria.ru/20220506/spetsoperatsiya-1787304251.html

Российская армия уничтожила более 150 украинских самолетов

Российская армия уничтожила более 150 украинских самолетов - РИА Новости, 06.05.2022

Российская армия уничтожила более 150 украинских самолетов

Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили более 150 самолетов, 112 вертолетов, а также почти 750 беспилотников,... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T19:52

2022-05-06T19:52

2022-05-06T20:14

специальная военная операция на украине

украина

россия

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили более 150 самолетов, 112 вертолетов, а также почти 750 беспилотников, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 152 самолета, 112 вертолетов, 749 беспилотных летательных аппаратов, 291 зенитный ракетный комплекс", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 2867 танков и других боевых бронированных машин, 331 установка реактивных систем залпового огня, 1345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2698 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220506/spetsoperatsiya-1787305250.html

украина

россия

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Наталья Макарова

украина, россия, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков