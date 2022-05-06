https://ria.ru/20220506/soveschanie-1787188832.html
Путин 10 мая проведет совещание по экономическим вопросам
Путин 10 мая проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 06.05.2022
Путин 10 мая проведет совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин 10 мая проведет совещание по экономическим вопросам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:12
2022-05-06T13:12
2022-05-06T13:28
экономика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 10 мая проведет совещание по экономическим вопросам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."На вторник, 10 мая, у президента еще запланировано совещание по экономическим вопросам", - сказал журналистам Песков.Он уточнил, что глава государства регулярно собирает представителей экономического блока, правительства, администрации президента, чтобы проговаривать ключевые моменты функционирования экономики страны.Также Песков сообщил, что у Путина нет рабочих мероприятий 7 и 8 мая.
https://ria.ru/20220506/minsk-1787164889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин, дмитрий песков
13:12 06.05.2022 (обновлено: 13:28 06.05.2022)
Путин 10 мая проведет совещание по экономическим вопросам
Президент Путин 10 мая проведет совещание по экономическим вопросам
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 10 мая проведет совещание по экономическим вопросам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На вторник, 10 мая, у президента еще запланировано совещание по экономическим вопросам", - сказал журналистам Песков
.
Он уточнил, что глава государства регулярно собирает представителей экономического блока, правительства, администрации президента, чтобы проговаривать ключевые моменты функционирования экономики страны.
Также Песков сообщил, что у Путина нет рабочих мероприятий 7 и 8 мая.