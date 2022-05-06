https://ria.ru/20220506/soveschanie-1787188832.html

Путин 10 мая проведет совещание по экономическим вопросам

Путин 10 мая проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 06.05.2022

Путин 10 мая проведет совещание по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин 10 мая проведет совещание по экономическим вопросам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:12

2022-05-06T13:12

2022-05-06T13:28

экономика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 10 мая проведет совещание по экономическим вопросам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."На вторник, 10 мая, у президента еще запланировано совещание по экономическим вопросам", - сказал журналистам Песков.Он уточнил, что глава государства регулярно собирает представителей экономического блока, правительства, администрации президента, чтобы проговаривать ключевые моменты функционирования экономики страны.Также Песков сообщил, что у Путина нет рабочих мероприятий 7 и 8 мая.

https://ria.ru/20220506/minsk-1787164889.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин, дмитрий песков