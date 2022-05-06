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Демонстрационная зона Китай-ШОС и "Моглино" договорились о сотрудничестве

Демонстрационная зона Китай-ШОС и "Моглино" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 06.05.2022

Демонстрационная зона Китай-ШОС и "Моглино" договорились о сотрудничестве

Демонстрационная зона регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС и особая экономическая зона "Моглино" в ходе онлайн-конференции по... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:00

2022-05-06T12:00

2022-05-06T12:00

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МОСКВА, 6 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Демонстрационная зона регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС и особая экономическая зона "Моглино" в ходе онлайн-конференции по сотрудничеству между китайской провинцией Шаньдун и российской Псковской областью подписали меморандум о сотрудничестве.Обе стороны будут углублять сотрудничество и обмены в области торговли и инвестиций, в сфере управления строительством Демонстрационной зоны Китай-ШОС, а также укреплять сотрудничество между предприятиями.Зампредседателя комитета Демонстрационной зоны Китай-ШОС Ли Ган заявил, что с начала строительства Демонстрационная зона активно расширяла новые пути и развивала новые модели межрегионального торгово-экономического сотрудничества с Россией. Было проведено более 30 мероприятий в формате диалога, посвященных торгово-экономическим вопросам, с регионами России, был подписан меморандум о дружбе и сотрудничестве с девятью российскими индустриальными парками и отраслевыми ассоциациями, в том числе с ОЭЗ "Алабуга".В 2021 году общий объем торговли Демонстрационной зоны Китай-ШОС с Россией увеличился на 161,3%, составив 60% от общего объема внешней торговли этой Зоны со странами ШОС.Демонстрационная зона постоянно углубляет сотрудничество с Россией в сфере базовых товаров, в области сельского хозяйства, энергетики, цифровой экономики, строительства зоны и стремится играть ведущую и образцовую роль в продвижении сопряжения между инициативой "Пояс и путь" и Евразийским экономическим союзом, заявил Ли Ган.Председатель Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев заявил, что потенциальный объем рынка ОЭЗ "Моглино" превышает 30 миллионов человек.По его словам, выгодное географическое положение и удобные пути сообщения - не единственные преимущества ОЭЗ "Моглино". Льготная налоговая политика, упрощенный процесс таможенного оформления и политика землепользования, а также богатые трудовые ресурсы обеспечивают поддержку для привлечения инвестиций и развития этой зоны.

https://ria.ru/20220429/investory-1786119952.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, китай, шос, оэз "моглино"