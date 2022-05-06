https://ria.ru/20220506/snaryad-1787223979.html

На территории строящегося храма в Москве нашли снаряд

На территории строящегося храма в Москве нашли снаряд - РИА Новости, 06.05.2022

На территории строящегося храма в Москве нашли снаряд

Снаряд был обнаружен во время богослужения на территории строящегося храма Спиридона Тримифунтского во владении 33 на Большой Академической улице в Москве,... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:16

2022-05-06T15:16

2022-05-06T15:19

георгий победоносец

москва

религия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Снаряд был обнаружен во время богослужения на территории строящегося храма Спиридона Тримифунтского во владении 33 на Большой Академической улице в Москве, рассказал РИА Новости клирик действующего по тому же адресу храма святого великомученика Георгия Победоносца в Коптево протоиерей Михаил Бузько."Действительно, обнаружили какой-то снаряд, эта информация достоверна. Рабочие, скорее всего, нашли его", – рассказал священнослужитель РИА Новости.Как уточнил РИА Новости источник в столичных экстренных службах, на территории строящегося храма был найден минометный снаряд калибром 88 мм.Протоиерей Михаил добавил, что служба шла в деревянном храме Георгия Победоносца, который действует уже 20 лет, и останавливать ее не пришлось. "А нашли ее на территории строящегося храма Спиридона Тримифунтского, рядом с церковным домом, который еще не построен – ведутся отделочные работы", – пояснил он.6 мая православные христиане отмечают память святого Георгия Победоносца, считающегося небесным покровителем Москвы."Святой Георгий, слава Богу, сделал такой подарок – что никто не погиб", – заключил священник.

https://ria.ru/20220504/flagi-1786841667.html

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георгий победоносец, москва