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На территории строящегося храма в Москве нашли снаряд - РИА Новости, 06.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220506/snaryad-1787223979.html
На территории строящегося храма в Москве нашли снаряд
На территории строящегося храма в Москве нашли снаряд - РИА Новости, 06.05.2022
На территории строящегося храма в Москве нашли снаряд
Снаряд был обнаружен во время богослужения на территории строящегося храма Спиридона Тримифунтского во владении 33 на Большой Академической улице в Москве,... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:16
2022-05-06T15:19
георгий победоносец
москва
религия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Снаряд был обнаружен во время богослужения на территории строящегося храма Спиридона Тримифунтского во владении 33 на Большой Академической улице в Москве, рассказал РИА Новости клирик действующего по тому же адресу храма святого великомученика Георгия Победоносца в Коптево протоиерей Михаил Бузько."Действительно, обнаружили какой-то снаряд, эта информация достоверна. Рабочие, скорее всего, нашли его", – рассказал священнослужитель РИА Новости.Как уточнил РИА Новости источник в столичных экстренных службах, на территории строящегося храма был найден минометный снаряд калибром 88 мм.Протоиерей Михаил добавил, что служба шла в деревянном храме Георгия Победоносца, который действует уже 20 лет, и останавливать ее не пришлось. "А нашли ее на территории строящегося храма Спиридона Тримифунтского, рядом с церковным домом, который еще не построен – ведутся отделочные работы", – пояснил он.6 мая православные христиане отмечают память святого Георгия Победоносца, считающегося небесным покровителем Москвы."Святой Георгий, слава Богу, сделал такой подарок – что никто не погиб", – заключил священник.
https://ria.ru/20220504/flagi-1786841667.html
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георгий победоносец, москва
15:16 06.05.2022 (обновлено: 15:19 06.05.2022)
 
На территории строящегося храма в Москве нашли снаряд

На территории строящегося храма в Москве во время богослужения нашли снаряд

© Фото : Храм святого великомученика Георгия Победоносца в КоптевеСтроительство храма Святителя Спиридона Тримифунтского в Москве
Строительство храма Святителя Спиридона Тримифунтского в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Фото : Храм святого великомученика Георгия Победоносца в Коптеве
Строительство храма Святителя Спиридона Тримифунтского в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Снаряд был обнаружен во время богослужения на территории строящегося храма Спиридона Тримифунтского во владении 33 на Большой Академической улице в Москве, рассказал РИА Новости клирик действующего по тому же адресу храма святого великомученика Георгия Победоносца в Коптево протоиерей Михаил Бузько.
"Действительно, обнаружили какой-то снаряд, эта информация достоверна. Рабочие, скорее всего, нашли его", – рассказал священнослужитель РИА Новости.
Как уточнил РИА Новости источник в столичных экстренных службах, на территории строящегося храма был найден минометный снаряд калибром 88 мм.
Протоиерей Михаил добавил, что служба шла в деревянном храме Георгия Победоносца, который действует уже 20 лет, и останавливать ее не пришлось. "А нашли ее на территории строящегося храма Спиридона Тримифунтского, рядом с церковным домом, который еще не построен – ведутся отделочные работы", – пояснил он.
6 мая православные христиане отмечают память святого Георгия Победоносца, считающегося небесным покровителем Москвы.
"Святой Георгий, слава Богу, сделал такой подарок – что никто не погиб", – заключил священник.
Храм-на-Крови в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 16:50
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РелигияГеоргий ПобедоносецМосква
 
 
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