https://ria.ru/20220506/shestvie-1787267256.html
В Вифлееме прошло шествие "Бессмертного полка"
В Вифлееме прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 06.05.2022
В Вифлееме прошло шествие "Бессмертного полка"
Акция "Бессмертного полка" состоялась в Вифлееме, по центру города с портретами воинов Великой Отечественной Войны прошла колонна жителей Палестины, большая... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:21
2022-05-06T17:21
2022-05-06T17:59
в мире
вифлеем
западный берег реки иордан
день победы
гоча буачидзе
бессмертный полк
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ВИФЛЕЕМ, 6 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертного полка" состоялась в Вифлееме, по центру города с портретами воинов Великой Отечественной Войны прошла колонна жителей Палестины, большая часть которых - выходцы из смешанных семей, на протяжении десятилетий свято хранивших память о своих предках, воевавших на полях Второй мировой."Третий раз в этом году мы организовали Бессмертный полк, и мы видим гораздо больше людей, чем было в прошлые годы. Я горд, что … я хочу передать слова благодарности представителям муниципалитета города Вифлеем, которые обеспечили безопасное проведение, и всем тем людям, которые нас поддержали. Сегодняшний день совпал со многими праздниками - и я поздравляю всех с наступающим Днём Победы", - сказал глава представительства РФ в ПНА Гоча Буачидзе.В акции приняли участие несколько сотен человек. На время проведения шествия местная полиция перекрыла одну из центральных улиц города. На акцию приехали семьи с территории всего Западного берега реки Иордан - из Дженина, Наблуса, Хеврона, Рамаллаха. По завершении шествия состоялся торжественный концерт. В Русском Доме в Вифлееме была открыта выставка рисунков палестинских школьников на тему войны. Дети декламировали стихи о войне и пели песни военных лет.
https://ria.ru/20220506/polk-1787169556.html
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Шествие "Бессмертного полка" в Вифлееме
Акция "Бессмертного полка" состоялась в Вифлееме, по центру города с портретами воинов Великой Отечественной Войны прошла колонна жителей Палестины, большая часть которых - выходцы из смешанных семей, на протяжении десятилетий свято хранивших память о своих предках, воевавших на полях Второй мировой.
2022-05-06T17:21
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в мире, вифлеем, западный берег реки иордан, день победы, гоча буачидзе, бессмертный полк