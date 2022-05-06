https://ria.ru/20220506/shashlyki-1787119373.html

Москвичам рассказали, где жарить шашлыки, чтобы избежать штрафа

Москвичам рассказали, где жарить шашлыки, чтобы избежать штрафа - РИА Новости, 06.05.2022

Москвичам рассказали, где жарить шашлыки, чтобы избежать штрафа

Приготовление шашлыков и разведение открытого огня на территории природных зон Москвы законом не запрещены, но при условии соблюдения правил пожарной... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T03:38

2022-05-06T03:38

2022-05-06T03:38

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Приготовление шашлыков и разведение открытого огня на территории природных зон Москвы законом не запрещены, но при условии соблюдения правил пожарной безопасности, что поможет избежать в праздники лесных пожаров и штрафа в 5 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в столичном главке МЧС.Ведомство отмечает, что несмотря на изменчивую погоду, в лесопарковых зонах и на других природных территориях города наблюдается увеличение числа отдыхающих.По его словам, к патрулированию лесопарковых зон привлечены порядка 600 сотрудников МЧС и добровольцев."Отдыхающим разъясняют правила пожарной безопасности, последствия разжигания костров и несанкционированного приготовления шашлыков. Всего в профилактической работе задействовано свыше 1200 человек, в том числе представители органов исполнительной власти, местного самоуправления и общественных организаций", — добавил собеседник агентства.Ранее в МЧС России напомнили, на каком расстоянии от дома и других построек на дачном участке можно готовить шашлыки на мангале и в жаровне в майские праздники — оно должно составлять не менее пяти метров. Территория вокруг мангала должна быть очищена от сухой травы и мусора в радиусе двух метров, а расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 метров."Соблюдение этих правил — залог безопасности при обращении с огнем. От бдительности и ответственность каждого гражданина зависит безопасность окружающих", — подчеркнули в МЧС России.Сжигать мусор, траву, листву и другие отходы можно на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки. От хвойного леса и молодняка открытый огонь должен находиться в 100 метрах, а от лиственного леса — в 30 метрах. Территория вокруг места сжигания мусора должна быть очищена от валежника, сухой травы и других горючих материалов в радиусе десяти метров. Оставлять без присмотра огонь запрещается. Под рукой нужно иметь средства пожаротушения, в идеале это, конечно, огнетушитель, но подойдет и бочка с водой или песком.С 1 января 2021 года в стране действует постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации". После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.

https://ria.ru/20220501/shashlyki-1786432220.html

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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва