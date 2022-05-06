https://ria.ru/20220506/serbiya-1787321348.html

Вучич предложил ввести в Сербии обязательную военную службу на 90 дней

Вучич предложил ввести в Сербии обязательную военную службу на 90 дней - РИА Новости, 06.05.2022

Вучич предложил ввести в Сербии обязательную военную службу на 90 дней

Президент Сербии Александр Вучич предложил обсудить введение в стране обязательной военной службы сроком в 90 дней. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T22:06

2022-05-06T22:06

2022-05-06T22:06

в мире

сербия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 6 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич предложил обсудить введение в стране обязательной военной службы сроком в 90 дней."Мое предложение – в предстоящем периоде ввести обязательную военную службу сроком в 90 дней, каждый мужчина сможет это пройти. Так формируется ответственность, мужчина становится значительней, понимает, что такое патриотизм. Потом формируется и другое отношение к работе. Мы также усилили бы наши города, наполнили казармы", - указал сербский лидер в пятницу вечером в ходе обращения к гражданам.В настоящее время в армии Сербии служат кадровые военные по контракту, а также есть форма добровольной военной службы для желающих, которые проходят отбор, она также подразумевает материальные выплаты и возможность военного образования и роста в званиях.

https://ria.ru/20220506/vuchich-1787313378.html

сербия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, александр вучич