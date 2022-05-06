https://ria.ru/20220506/serbiya-1787321348.html
Вучич предложил ввести в Сербии обязательную военную службу на 90 дней
Вучич предложил ввести в Сербии обязательную военную службу на 90 дней - РИА Новости, 06.05.2022
Вучич предложил ввести в Сербии обязательную военную службу на 90 дней
Президент Сербии Александр Вучич предложил обсудить введение в стране обязательной военной службы сроком в 90 дней. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T22:06
2022-05-06T22:06
2022-05-06T22:06
в мире
сербия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 6 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич предложил обсудить введение в стране обязательной военной службы сроком в 90 дней."Мое предложение – в предстоящем периоде ввести обязательную военную службу сроком в 90 дней, каждый мужчина сможет это пройти. Так формируется ответственность, мужчина становится значительней, понимает, что такое патриотизм. Потом формируется и другое отношение к работе. Мы также усилили бы наши города, наполнили казармы", - указал сербский лидер в пятницу вечером в ходе обращения к гражданам.В настоящее время в армии Сербии служат кадровые военные по контракту, а также есть форма добровольной военной службы для желающих, которые проходят отбор, она также подразумевает материальные выплаты и возможность военного образования и роста в званиях.
https://ria.ru/20220506/vuchich-1787313378.html
сербия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, александр вучич
Вучич предложил ввести в Сербии обязательную военную службу на 90 дней
Президент Сербии Вучич предложил ввести в стране обязательную военную службу на 90 дней
БЕЛГРАД, 6 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич предложил обсудить введение в стране обязательной военной службы сроком в 90 дней.
"Мое предложение – в предстоящем периоде ввести обязательную военную службу сроком в 90 дней, каждый мужчина сможет это пройти. Так формируется ответственность, мужчина становится значительней, понимает, что такое патриотизм. Потом формируется и другое отношение к работе. Мы также усилили бы наши города, наполнили казармы", - указал сербский лидер в пятницу вечером в ходе обращения к гражданам.
В настоящее время в армии Сербии
служат кадровые военные по контракту, а также есть форма добровольной военной службы для желающих, которые проходят отбор, она также подразумевает материальные выплаты и возможность военного образования и роста в званиях.