https://ria.ru/20220506/sapery-1787313009.html

К зданию в Берлине, где живут сотрудники РИА Новости, прибыли саперы

К зданию в Берлине, где живут сотрудники РИА Новости, прибыли саперы - РИА Новости, 06.05.2022

К зданию в Берлине, где живут сотрудники РИА Новости, прибыли саперы

Саперы земельного криминального ведомства прибыли к зданию в Берлине, где располагался офис Sputnik и проживают сотрудники РИА Новости, для осмотра найденного... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T20:51

2022-05-06T20:51

2022-05-06T21:20

в мире

германия

берлин (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787315466_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b9320630c24718bf547e9ed9c47bd6ce.jpg

БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Саперы земельного криминального ведомства прибыли к зданию в Берлине, где располагался офис Sputnik и проживают сотрудники РИА Новости, для осмотра найденного там подозрительного объекта, передает корреспондент РИА Новости.Днем в пятницу неизвестный бросил в здание бутылку, разбив окно, и скрылся. Позже проживающие в здании при уборке осколков обнаружили подозрительный предмет, заложенный в выемку в основании здания.Прибывшая на место полиция посчитала предмет подозрительным и вызвала специалистов из криминального ведомства. Они приступили к работе около 19.20 (20.20 мск). Улица частично оцеплена, людей попросили покинуть зону примерно в 400 метров у здания. Выставлено оцепление.После предварительного осмотра полиция сообщила, что на место вызвана также пожарная служба.

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Саперы работают у дома в Берлине, где проживают сотрудники РИА Новости Саперы земельного криминального ведомства прибыли к зданию в Берлине, где располагался офис Sputnik и проживают сотрудники РИА Новости, для осмотра найденного там подозрительного объекта. Днем в пятницу неизвестный бросил в здание бутылку, разбив окно, и скрылся. Позже проживающие в здании при уборке осколков обнаружили подозрительный предмет, заложенный в выемку в основании здания. 2022-05-06T20:51 true PT0M30S

Нападение на дом в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости На здание, где проживают журналисты РИА Новости в Берлине, совершено нападение, разбито окно, найдена канистра с проводами, передает корреспондент РИА Новости 2022-05-06T20:51 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, берлин (город), видео