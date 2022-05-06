https://ria.ru/20220506/sapery-1787313009.html
К зданию в Берлине, где живут сотрудники РИА Новости, прибыли саперы
К зданию в Берлине, где живут сотрудники РИА Новости, прибыли саперы - РИА Новости, 06.05.2022
К зданию в Берлине, где живут сотрудники РИА Новости, прибыли саперы
Саперы земельного криминального ведомства прибыли к зданию в Берлине, где располагался офис Sputnik и проживают сотрудники РИА Новости, для осмотра найденного... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T20:51
2022-05-06T20:51
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германия
берлин (город)
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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Саперы земельного криминального ведомства прибыли к зданию в Берлине, где располагался офис Sputnik и проживают сотрудники РИА Новости, для осмотра найденного там подозрительного объекта, передает корреспондент РИА Новости.Днем в пятницу неизвестный бросил в здание бутылку, разбив окно, и скрылся. Позже проживающие в здании при уборке осколков обнаружили подозрительный предмет, заложенный в выемку в основании здания.Прибывшая на место полиция посчитала предмет подозрительным и вызвала специалистов из криминального ведомства. Они приступили к работе около 19.20 (20.20 мск). Улица частично оцеплена, людей попросили покинуть зону примерно в 400 метров у здания. Выставлено оцепление.После предварительного осмотра полиция сообщила, что на место вызвана также пожарная служба.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Саперы работают у дома в Берлине, где проживают сотрудники РИА Новости
Саперы земельного криминального ведомства прибыли к зданию в Берлине, где располагался офис Sputnik и проживают сотрудники РИА Новости, для осмотра найденного там подозрительного объекта. Днем в пятницу неизвестный бросил в здание бутылку, разбив окно, и скрылся. Позже проживающие в здании при уборке осколков обнаружили подозрительный предмет, заложенный в выемку в основании здания.
2022-05-06T20:51
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Нападение на дом в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости
На здание, где проживают журналисты РИА Новости в Берлине, совершено нападение, разбито окно, найдена канистра с проводами, передает корреспондент РИА Новости
2022-05-06T20:51
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, берлин (город), видео
К зданию в Берлине, где живут сотрудники РИА Новости, прибыли саперы
БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Саперы земельного криминального ведомства прибыли к зданию в Берлине, где располагался офис Sputnik и проживают сотрудники РИА Новости, для осмотра найденного там подозрительного объекта, передает корреспондент РИА Новости.
2022-05-06T20:51
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PT0M30S
20:51 06.05.2022 (обновлено: 21:20 06.05.2022)
К зданию в Берлине, где живут сотрудники РИА Новости, прибыли саперы
Саперы прибыли к зданию в Берлине, где был офис Sputnik и живут сотрудники РИА Новости