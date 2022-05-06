https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787161773.html

Минск будет адекватно реагировать на санкции Запада, заявил Макей

Минск будет адекватно реагировать на санкции Запада, заявил Макей - РИА Новости, 06.05.2022

Минск будет адекватно реагировать на санкции Запада, заявил Макей

Минск будет принимать адекватные меры реагирования на санкции Запада, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:34

2022-05-06T11:34

2022-05-06T12:18

в мире

белоруссия

санкции ес в отношении белоруссии

мид белоруссии

владимир макей

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МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Минск будет принимать адекватные меры реагирования на санкции Запада, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей."Мы будем принимать адекватные меры реагирования на эти санкции. Исходя из того, что мы должны выжить в этой ситуации, мы должны сохранить наши суверенитет и независимость", - приводит слова Макея агентство Sputnik.По его словам, санкциями Запад пытается удушить экономику, изолировать РФ и Белоруссию. "Если раньше говорилось, что санкции носят избирательный характер и не будут направлены на простого человека, то сейчас уже открыто говорят, что главное – удушить экономику, изолировать государство и фактически уничтожить суверенитет и независимость РФ и Белоруссии… Убежден что мы справимся и с этим пакетом", - отметил Макей.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.

https://ria.ru/20220412/zapad-1783138281.html

https://ria.ru/20220504/ekonomika-1785787537.html

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, санкции ес в отношении белоруссии, мид белоруссии, владимир макей