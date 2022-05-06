https://ria.ru/20220506/samolet-1787175530.html

Самолет Сургут — Уфа при посадке задел взлетно-посадочную полосу

Самолет Сургут — Уфа при посадке задел взлетно-посадочную полосу - РИА Новости, 06.05.2022

Самолет Сургут — Уфа при посадке задел взлетно-посадочную полосу

Самолет российской авиакомпании "ЮТэйр", следовавший рейсом Сургут-Уфа, при посадке коснулся взлетно-посадочной полосы хвостовой пятой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:17

2022-05-06T12:17

2022-05-06T12:31

происшествия

ютэйр

уфа

сургут

новости - туризм

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Самолет российской авиакомпании "ЮТэйр", следовавший рейсом Сургут-Уфа, при посадке коснулся взлетно-посадочной полосы хвостовой пятой, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."При посадке рейса Сургут-Уфа 5 мая произошло касание взлетно-посадочной полосы хвостовой пятой воздушного судна. Заруливание на стоянку и высадка пассажиров произведены в штатном порядке", - сказали в пресс-службе.В компании добавили, что был произведен осмотр самолета, повреждений нет."Службы аэропорта "Уфа" отработали штатно. После технического осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и оформления необходимой документации самолёт продолжил полет. Задержка составила 2 часа 38 минут", - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Уфы.Собеседник отметил, что пассажиры были обеспечены услугами в соответствии с требованиями ФАП-82.

https://ria.ru/20220501/samolet-1786449704.html

уфа

сургут

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ютэйр, уфа, сургут, новости - туризм