https://ria.ru/20220506/samolet-1787175530.html
Самолет Сургут — Уфа при посадке задел взлетно-посадочную полосу
Самолет Сургут — Уфа при посадке задел взлетно-посадочную полосу - РИА Новости, 06.05.2022
Самолет Сургут — Уфа при посадке задел взлетно-посадочную полосу
Самолет российской авиакомпании "ЮТэйр", следовавший рейсом Сургут-Уфа, при посадке коснулся взлетно-посадочной полосы хвостовой пятой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:17
2022-05-06T12:17
2022-05-06T12:31
происшествия
ютэйр
уфа
сургут
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155616/14/1556161491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0357c6157af7375fa29293a4d733591e.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Самолет российской авиакомпании "ЮТэйр", следовавший рейсом Сургут-Уфа, при посадке коснулся взлетно-посадочной полосы хвостовой пятой, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."При посадке рейса Сургут-Уфа 5 мая произошло касание взлетно-посадочной полосы хвостовой пятой воздушного судна. Заруливание на стоянку и высадка пассажиров произведены в штатном порядке", - сказали в пресс-службе.В компании добавили, что был произведен осмотр самолета, повреждений нет."Службы аэропорта "Уфа" отработали штатно. После технического осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и оформления необходимой документации самолёт продолжил полет. Задержка составила 2 часа 38 минут", - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Уфы.Собеседник отметил, что пассажиры были обеспечены услугами в соответствии с требованиями ФАП-82.
https://ria.ru/20220501/samolet-1786449704.html
уфа
сургут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155616/14/1556161491_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_feb1860196e05add178b65ac3cc35226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ютэйр, уфа, сургут, новости - туризм
12:17 06.05.2022 (обновлено: 12:31 06.05.2022)
Самолет Сургут — Уфа при посадке задел взлетно-посадочную полосу
Самолет "ЮТэйр" Сургут — Уфа при посадке задел взлетно-посадочную полосу
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Самолет российской авиакомпании "ЮТэйр", следовавший рейсом Сургут-Уфа, при посадке коснулся взлетно-посадочной полосы хвостовой пятой, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"При посадке рейса Сургут-Уфа 5 мая произошло касание взлетно-посадочной полосы хвостовой пятой воздушного судна. Заруливание на стоянку и высадка пассажиров произведены в штатном порядке", - сказали в пресс-службе.
В компании добавили, что был произведен осмотр самолета, повреждений нет.
"Службы аэропорта "Уфа" отработали штатно. После технического осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и оформления необходимой документации самолёт продолжил полет. Задержка составила 2 часа 38 минут", - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Уфы
.
Собеседник отметил, что пассажиры были обеспечены услугами в соответствии с требованиями ФАП-82.