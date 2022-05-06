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Самолет Сургут — Уфа при посадке задел взлетно-посадочную полосу - РИА Новости, 06.05.2022
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Самолет Сургут — Уфа при посадке задел взлетно-посадочную полосу
Самолет Сургут — Уфа при посадке задел взлетно-посадочную полосу - РИА Новости, 06.05.2022
Самолет Сургут — Уфа при посадке задел взлетно-посадочную полосу
Самолет российской авиакомпании "ЮТэйр", следовавший рейсом Сургут-Уфа, при посадке коснулся взлетно-посадочной полосы хвостовой пятой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:17
2022-05-06T12:31
происшествия
ютэйр
уфа
сургут
новости - туризм
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Самолет российской авиакомпании "ЮТэйр", следовавший рейсом Сургут-Уфа, при посадке коснулся взлетно-посадочной полосы хвостовой пятой, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."При посадке рейса Сургут-Уфа 5 мая произошло касание взлетно-посадочной полосы хвостовой пятой воздушного судна. Заруливание на стоянку и высадка пассажиров произведены в штатном порядке", - сказали в пресс-службе.В компании добавили, что был произведен осмотр самолета, повреждений нет."Службы аэропорта "Уфа" отработали штатно. После технического осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и оформления необходимой документации самолёт продолжил полет. Задержка составила 2 часа 38 минут", - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Уфы.Собеседник отметил, что пассажиры были обеспечены услугами в соответствии с требованиями ФАП-82.
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происшествия, ютэйр, уфа, сургут, новости - туризм
12:17 06.05.2022 (обновлено: 12:31 06.05.2022)
 
Самолет Сургут — Уфа при посадке задел взлетно-посадочную полосу

Самолет "ЮТэйр" Сургут — Уфа при посадке задел взлетно-посадочную полосу

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCамолет авиакомпании UTair
Cамолет авиакомпании UTair - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Cамолет авиакомпании UTair. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Самолет российской авиакомпании "ЮТэйр", следовавший рейсом Сургут-Уфа, при посадке коснулся взлетно-посадочной полосы хвостовой пятой, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"При посадке рейса Сургут-Уфа 5 мая произошло касание взлетно-посадочной полосы хвостовой пятой воздушного судна. Заруливание на стоянку и высадка пассажиров произведены в штатном порядке", - сказали в пресс-службе.
В компании добавили, что был произведен осмотр самолета, повреждений нет.
"Службы аэропорта "Уфа" отработали штатно. После технического осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и оформления необходимой документации самолёт продолжил полет. Задержка составила 2 часа 38 минут", - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Уфы.
Собеседник отметил, что пассажиры были обеспечены услугами в соответствии с требованиями ФАП-82.
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