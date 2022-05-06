https://ria.ru/20220506/sakura-1789690470.html

Мосприрода: активное цветение сакуры в Москве ожидается через пару дней

Мосприрода: активное цветение сакуры в Москве ожидается через пару дней - РИА Новости, 20.05.2022

Мосприрода: активное цветение сакуры в Москве ожидается через пару дней

Активное цветение деревьев сакуры в столице ожидается через пару дней, если погода останется теплой и солнечной, сообщила пресс-служба департамента... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-06T14:38

2022-05-06T14:38

2022-05-20T12:41

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москва

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Активное цветение деревьев сакуры в столице ожидается через пару дней, если погода останется теплой и солнечной, сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы."В Бирюлевском дендропарке зацвела сакура. Цветение деревьев зависит от погодных условий. Сейчас на деревьях уже появились первые цветы. Если погода будет радовать нас теплыми днями, то активное цветение сакуры ожидается через пару дней", - говорится в сообщении.Жители и гости столицы могут полюбоваться цветением японской вишни в "Роще Сакуры", которая находится в Бирюлевском дендропарке, а также в природном заказнике "Долина реки Сетунь" и в природно-историческом парке "Битцевский лес".

https://ria.ru/20220504/shmeli-1787205655.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы