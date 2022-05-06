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Мосприрода: активное цветение сакуры в Москве ожидается через пару дней
Мосприрода: активное цветение сакуры в Москве ожидается через пару дней - РИА Новости, 20.05.2022
Мосприрода: активное цветение сакуры в Москве ожидается через пару дней
Активное цветение деревьев сакуры в столице ожидается через пару дней, если погода останется теплой и солнечной, сообщила пресс-служба департамента... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-06T14:38
2022-05-06T14:38
2022-05-20T12:41
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Активное цветение деревьев сакуры в столице ожидается через пару дней, если погода останется теплой и солнечной, сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы."В Бирюлевском дендропарке зацвела сакура. Цветение деревьев зависит от погодных условий. Сейчас на деревьях уже появились первые цветы. Если погода будет радовать нас теплыми днями, то активное цветение сакуры ожидается через пару дней", - говорится в сообщении.Жители и гости столицы могут полюбоваться цветением японской вишни в "Роще Сакуры", которая находится в Бирюлевском дендропарке, а также в природном заказнике "Долина реки Сетунь" и в природно-историческом парке "Битцевский лес".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы