https://ria.ru/20220506/rusofobiya-1787194438.html
Основной вал русофобии во Франции начинает сдуваться, считает посол
Основной вал русофобии во Франции начинает сдуваться, считает посол - РИА Новости, 06.05.2022
Основной вал русофобии во Франции начинает сдуваться, считает посол
Основной вал русофобии во Франции начинает сдуваться, заявил посол России в Париже Алексей Мешков. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:32
2022-05-06T13:32
2022-05-06T13:32
в мире
франция
россия
алексей мешков
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Основной вал русофобии во Франции начинает сдуваться, заявил посол России в Париже Алексей Мешков.В пятницу посол РФ во Франции возложил венки к памятнику русским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже. Мероприятие приурочено к Дню Победы 9 мая."Есть сложности, которые создаются для наших граждан в повседневной жизни - кому-то закрывают счета, кому-то не открывают. Дети и студенты испытывают неудобства от общения со своими коллегами. Были акты вандализма против всех наших загранучреждений во Франции, но на сегодня основной вал русофобии начинает сдуваться", - рассказал Мешков журналистам. Он также выразил надежду, что скоро ситуация должна прийти в нормальное, цивилизованное русло.В конце марта проживающие во Франции россияне и граждане Белоруссииначали сталкиваться с блокировкой операций и даже закрытием счетов. Речь идет, в частности, о клиентах французских банков Société Générale (SG), CIC и BNP Paribas. В этой связи инициативная группа пострадавших создала открытую петицию на сайте Change.org с призывом прекратить дискриминацию по национальному признаку.На запрос РИА Новости в банке Société Générale сообщили, что финансовое учреждение строго соблюдает действующие правила и реализует необходимые меры для строгого применения международных санкций против РФ.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, россия, алексей мешков, санкции в отношении россии
Основной вал русофобии во Франции начинает сдуваться, считает посол
Посол в Париже Мешков считает, что основной вал русофобии во Франции начинает сдуваться
ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Основной вал русофобии во Франции начинает сдуваться, заявил посол России в Париже Алексей Мешков.
В пятницу посол РФ
во Франции
возложил венки к памятнику русским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже
. Мероприятие приурочено к Дню Победы 9 мая.
"Есть сложности, которые создаются для наших граждан в повседневной жизни - кому-то закрывают счета, кому-то не открывают. Дети и студенты испытывают неудобства от общения со своими коллегами. Были акты вандализма против всех наших загранучреждений во Франции, но на сегодня основной вал русофобии начинает сдуваться", - рассказал Мешков журналистам. Он также выразил надежду, что скоро ситуация должна прийти в нормальное, цивилизованное русло.
В конце марта проживающие во Франции россияне и граждане Белоруссииначали сталкиваться с блокировкой операций и даже закрытием счетов. Речь идет, в частности, о клиентах французских банков Société Générale (SG), CIC и BNP Paribas
. В этой связи инициативная группа пострадавших создала открытую петицию на сайте Change.org с призывом прекратить дискриминацию по национальному признаку.
На запрос РИА Новости в банке Société Générale сообщили, что финансовое учреждение строго соблюдает действующие правила и реализует необходимые меры для строгого применения международных санкций против РФ.