https://ria.ru/20220506/rusofobiya-1787194438.html

Основной вал русофобии во Франции начинает сдуваться, считает посол

Основной вал русофобии во Франции начинает сдуваться, считает посол - РИА Новости, 06.05.2022

Основной вал русофобии во Франции начинает сдуваться, считает посол

Основной вал русофобии во Франции начинает сдуваться, заявил посол России в Париже Алексей Мешков. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:32

2022-05-06T13:32

2022-05-06T13:32

в мире

франция

россия

алексей мешков

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Основной вал русофобии во Франции начинает сдуваться, заявил посол России в Париже Алексей Мешков.В пятницу посол РФ во Франции возложил венки к памятнику русским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже. Мероприятие приурочено к Дню Победы 9 мая."Есть сложности, которые создаются для наших граждан в повседневной жизни - кому-то закрывают счета, кому-то не открывают. Дети и студенты испытывают неудобства от общения со своими коллегами. Были акты вандализма против всех наших загранучреждений во Франции, но на сегодня основной вал русофобии начинает сдуваться", - рассказал Мешков журналистам. Он также выразил надежду, что скоро ситуация должна прийти в нормальное, цивилизованное русло.В конце марта проживающие во Франции россияне и граждане Белоруссииначали сталкиваться с блокировкой операций и даже закрытием счетов. Речь идет, в частности, о клиентах французских банков Société Générale (SG), CIC и BNP Paribas. В этой связи инициативная группа пострадавших создала открытую петицию на сайте Change.org с призывом прекратить дискриминацию по национальному признаку.На запрос РИА Новости в банке Société Générale сообщили, что финансовое учреждение строго соблюдает действующие правила и реализует необходимые меры для строгого применения международных санкций против РФ.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html

франция

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, россия, алексей мешков, санкции в отношении россии