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Основной вал русофобии во Франции начинает сдуваться, считает посол - РИА Новости, 06.05.2022
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Основной вал русофобии во Франции начинает сдуваться, считает посол
Основной вал русофобии во Франции начинает сдуваться, считает посол - РИА Новости, 06.05.2022
Основной вал русофобии во Франции начинает сдуваться, считает посол
Основной вал русофобии во Франции начинает сдуваться, заявил посол России в Париже Алексей Мешков. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:32
2022-05-06T13:32
в мире
франция
россия
алексей мешков
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Основной вал русофобии во Франции начинает сдуваться, заявил посол России в Париже Алексей Мешков.В пятницу посол РФ во Франции возложил венки к памятнику русским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже. Мероприятие приурочено к Дню Победы 9 мая."Есть сложности, которые создаются для наших граждан в повседневной жизни - кому-то закрывают счета, кому-то не открывают. Дети и студенты испытывают неудобства от общения со своими коллегами. Были акты вандализма против всех наших загранучреждений во Франции, но на сегодня основной вал русофобии начинает сдуваться", - рассказал Мешков журналистам. Он также выразил надежду, что скоро ситуация должна прийти в нормальное, цивилизованное русло.В конце марта проживающие во Франции россияне и граждане Белоруссииначали сталкиваться с блокировкой операций и даже закрытием счетов. Речь идет, в частности, о клиентах французских банков Société Générale (SG), CIC и BNP Paribas. В этой связи инициативная группа пострадавших создала открытую петицию на сайте Change.org с призывом прекратить дискриминацию по национальному признаку.На запрос РИА Новости в банке Société Générale сообщили, что финансовое учреждение строго соблюдает действующие правила и реализует необходимые меры для строгого применения международных санкций против РФ.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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в мире, франция, россия, алексей мешков, санкции в отношении россии
13:32 06.05.2022
 
Основной вал русофобии во Франции начинает сдуваться, считает посол

Посол в Париже Мешков считает, что основной вал русофобии во Франции начинает сдуваться

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Основной вал русофобии во Франции начинает сдуваться, заявил посол России в Париже Алексей Мешков.
В пятницу посол РФ во Франции возложил венки к памятнику русским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже. Мероприятие приурочено к Дню Победы 9 мая.
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"Есть сложности, которые создаются для наших граждан в повседневной жизни - кому-то закрывают счета, кому-то не открывают. Дети и студенты испытывают неудобства от общения со своими коллегами. Были акты вандализма против всех наших загранучреждений во Франции, но на сегодня основной вал русофобии начинает сдуваться", - рассказал Мешков журналистам. Он также выразил надежду, что скоро ситуация должна прийти в нормальное, цивилизованное русло.
В конце марта проживающие во Франции россияне и граждане Белоруссииначали сталкиваться с блокировкой операций и даже закрытием счетов. Речь идет, в частности, о клиентах французских банков Société Générale (SG), CIC и BNP Paribas. В этой связи инициативная группа пострадавших создала открытую петицию на сайте Change.org с призывом прекратить дискриминацию по национальному признаку.
На запрос РИА Новости в банке Société Générale сообщили, что финансовое учреждение строго соблюдает действующие правила и реализует необходимые меры для строгого применения международных санкций против РФ.
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