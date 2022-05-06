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Руденя: Тверская область сохраняет тенденцию роста доходов бюджета - РИА Новости, 06.05.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220506/rudenya-1787143067.html
Руденя: Тверская область сохраняет тенденцию роста доходов бюджета
Руденя: Тверская область сохраняет тенденцию роста доходов бюджета - РИА Новости, 06.05.2022
Руденя: Тверская область сохраняет тенденцию роста доходов бюджета
Тверская область сохраняет тенденцию роста доходов областного бюджета, сообщил глава региона Игорь Руденя, выступая на заседании областного правительства с... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:26
2022-05-06T10:26
тверская область
игорь руденя
тверь
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ТВЕРЬ. 6 мая - РИА Новости. Тверская область сохраняет тенденцию роста доходов областного бюджета, сообщил глава региона Игорь Руденя, выступая на заседании областного правительства с отчетом об исполнении бюджета региона в 2021 году."Важно, что мы преодолели барьер в 100 миллиардов рублей – это консолидированный бюджет Тверской области. Объем валового продукта превысил 0,5 триллиона рублей. Для нас это историческое событие. Рост поступлений был достигнут по всем основным видам налогов благодаря мерам поддержки региональной экономики, малого и среднего бизнеса", - сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.В пресс-службе уточнили, что в 2021 году Тверская область стала лидером в Центральном федеральном округе по темпам роста привлечения федеральных средств для реализации проектов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы. Этот показатель составил 123% относительно предыдущего года, прирост – 5,6 миллиарда рублей. Эти средства были направлены на решение задач в дорожном хозяйстве, сферах образования и экологии.Ключевыми направлениями расходов стали здравоохранение и образование, поддержка семей и социальная защита населения, развитие транспорта и дорожного хозяйства, жилищно-коммунального комплекса.Отдельно Руденя отметил рост объема финансирования Адресной инвестиционной программы – в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом. По АИП реализованы 22 проекта. Введены в строй три детских сада, 15 объектов газификации и две газовые котельные, построен новый областной ЗАГС и парк "Россия – Моя история" в Твери, отметили в пресс-службе.
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игорь руденя, тверь
10:26 06.05.2022
 

Руденя: Тверская область сохраняет тенденцию роста доходов бюджета

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ. 6 мая - РИА Новости. Тверская область сохраняет тенденцию роста доходов областного бюджета, сообщил глава региона Игорь Руденя, выступая на заседании областного правительства с отчетом об исполнении бюджета региона в 2021 году.
"Важно, что мы преодолели барьер в 100 миллиардов рублей – это консолидированный бюджет Тверской области. Объем валового продукта превысил 0,5 триллиона рублей. Для нас это историческое событие. Рост поступлений был достигнут по всем основным видам налогов благодаря мерам поддержки региональной экономики, малого и среднего бизнеса", - сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.
Дорожные работы - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 13:16Тверская область
В Тверской области в этом году отремонтируют более 600 километров дорог
В пресс-службе уточнили, что в 2021 году Тверская область стала лидером в Центральном федеральном округе по темпам роста привлечения федеральных средств для реализации проектов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы. Этот показатель составил 123% относительно предыдущего года, прирост – 5,6 миллиарда рублей. Эти средства были направлены на решение задач в дорожном хозяйстве, сферах образования и экологии.
Ключевыми направлениями расходов стали здравоохранение и образование, поддержка семей и социальная защита населения, развитие транспорта и дорожного хозяйства, жилищно-коммунального комплекса.
Отдельно Руденя отметил рост объема финансирования Адресной инвестиционной программы – в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом. По АИП реализованы 22 проекта. Введены в строй три детских сада, 15 объектов газификации и две газовые котельные, построен новый областной ЗАГС и парк "Россия – Моя история" в Твери, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверь
 
 
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