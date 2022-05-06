https://ria.ru/20220506/rudenya-1787143067.html

Руденя: Тверская область сохраняет тенденцию роста доходов бюджета

Руденя: Тверская область сохраняет тенденцию роста доходов бюджета - РИА Новости, 06.05.2022

Руденя: Тверская область сохраняет тенденцию роста доходов бюджета

Тверская область сохраняет тенденцию роста доходов областного бюджета, сообщил глава региона Игорь Руденя, выступая на заседании областного правительства с... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T10:26

2022-05-06T10:26

2022-05-06T10:26

тверская область

игорь руденя

тверь

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ТВЕРЬ. 6 мая - РИА Новости. Тверская область сохраняет тенденцию роста доходов областного бюджета, сообщил глава региона Игорь Руденя, выступая на заседании областного правительства с отчетом об исполнении бюджета региона в 2021 году."Важно, что мы преодолели барьер в 100 миллиардов рублей – это консолидированный бюджет Тверской области. Объем валового продукта превысил 0,5 триллиона рублей. Для нас это историческое событие. Рост поступлений был достигнут по всем основным видам налогов благодаря мерам поддержки региональной экономики, малого и среднего бизнеса", - сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.В пресс-службе уточнили, что в 2021 году Тверская область стала лидером в Центральном федеральном округе по темпам роста привлечения федеральных средств для реализации проектов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы. Этот показатель составил 123% относительно предыдущего года, прирост – 5,6 миллиарда рублей. Эти средства были направлены на решение задач в дорожном хозяйстве, сферах образования и экологии.Ключевыми направлениями расходов стали здравоохранение и образование, поддержка семей и социальная защита населения, развитие транспорта и дорожного хозяйства, жилищно-коммунального комплекса.Отдельно Руденя отметил рост объема финансирования Адресной инвестиционной программы – в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом. По АИП реализованы 22 проекта. Введены в строй три детских сада, 15 объектов газификации и две газовые котельные, построен новый областной ЗАГС и парк "Россия – Моя история" в Твери, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220429/dorogi-1786122487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, тверь