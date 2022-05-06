https://ria.ru/20220506/rosgvardiya-1787213638.html
Шестерых росгвардейцев, участвовавших в спецоперации, наградили медалями
Шестерых росгвардейцев, участвовавших в спецоперации, наградили медалями - РИА Новости, 06.05.2022
Шестерых росгвардейцев, участвовавших в спецоперации, наградили медалями
Шестерых сотрудников Росгвардии, участвовавших в специальной военной операции на Украине, наградили госнаградами, сообщает пресс-служба Центрального округа... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:44
2022-05-06T14:44
2022-05-06T14:44
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Шестерых сотрудников Росгвардии, участвовавших в специальной военной операции на Украине, наградили госнаградами, сообщает пресс-служба Центрального округа войск национальной гвардии.Отмечается, что награды вручил командующий центральным округом Росгвардии генерал-полковник Александр Попов."В соответствии с указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены медалью Суворова прапорщик Сергей М., медалью Жукова – сержант Константин Ф., младший сержант Роман М., ефрейтор Александр Е., рядовой Константин К. и рядовой Игорь С", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что Попов поблагодарил военнослужащих за храбрость и профессиональное выполнение поставленных задач в ходе спецоперации. Он пожелал личному составу крепкого здоровья и успехов в службе.
https://ria.ru/20220504/nagrady-1786875160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Шестерых росгвардейцев, участвовавших в спецоперации, наградили медалями
Шестерых росгвардейцев, участвовавших в спецоперации на Украине, наградили медалями